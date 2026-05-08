越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会开幕式

据越通社特派记者报道，5月8日上午，第48届东盟峰会在菲律宾宿务市正式开幕。东盟各成员国领导人、东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）以及部分国际组织代表一同与会。越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席会议。



本届峰会以“共同驾驭共同的未来”为主题，由东盟轮值主席国菲律宾主持。菲律宾在会上提出了2026年东盟三大合作方向，即巩固和平与安全的关键要素、拓展繁荣走廊、促进人民赋权。



菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos）在会上致开幕词时强调，在国际环境日趋复杂，不稳定性及不确定性明显增加，尤其是中东冲突对本地区安全、经济和人民生活带来影响的背景下，东盟要继续凝聚团结奋进的强大力量，提高东盟适应能力及其在地区架构中的核心作用。



第48届东盟峰会全体会议场景。图自越通社

他指出，当前的困难不会使东盟分裂，反而将为各成员国加强协调配合，倾听彼此并提高行动力，提出应对安全、经济与社会稳定挑战的共同解决方案，并在全球格局不断变化的背景下持续推进东盟共同体建设进程注入动力。



费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯高度评价东盟成员国与其对话伙伴在外交、经济、农业和能源等领域上保持紧密协作，携手应对当前各种挑战；并强调，本届峰会上的讨论将聚焦菲律宾提出的巩固和平与安全、拓展繁荣走廊以及赋权人民等三大战略。



费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯呼吁东盟成员国继续发扬好团结协作、开放而负责的精神，共同建设一个和平、稳定与可持续发展的地区。



越南政府总理黎明兴将在会上发表重要讲话，介绍越共十四大外交路线以及越南对东盟各项优先事项的立场，就推动东盟共同体建设进程提出切实可行的建议，为增强东盟在面对各种变化、特别是中东局势影响过程中的韧性与应对能力做出贡献，同时就地区和国际共同关心的问题交换意见和看法等。（完）