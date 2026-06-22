越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜，政府办公厅主任、部长邓春峰，建设部部长陈洪明，国家审计署审计长阮友义等一同出席仪式。



这是首都河内有史以来规模最大的基础设施与民生保障系列工程，标志着从机制政策准备阶段向组织实施阶段的重要转变，将中央对河内的重大发展方向付诸现实。



该市的三个大型租赁住房项目包括：由河内市民用基本建设投资项目管理委员会作为投资方的法云-四协新城区（安所坊）城市租赁住房建设投资项目、越兴坊城市租赁住房建设投资项目，以及由鑫蓝集团开展的鑫蓝龙边混合住宅区项目。



据河内市民用基本建设投资项目管理委员会介绍，开展上述租赁住房项目旨在将中央和河内市关于优先发展租赁住房的主张落到实处。其中，租赁住房被确定为服务广大民众，特别是工人、劳动者、学生、干部、公职人员、公务员及武装力量的战略性、长期性细分市场。随着相关项目提供数以千计的住宅房源，这被视为河内市推进租赁住房发展主张进程中的重要里程碑，同时也是构建专业化租赁住房市场、在城市化进程持续推进背景下逐步满足首都居民日益增长的居住需求的具体举措。



越南政府总理黎明兴出席河内市租赁住房与城铁项目开工仪式。图自越通社

法云-四协新城区租赁住房项目用地面积约19000平方米，包括A2、A3和A4三栋大楼，项目投资总额近1.396万亿越盾，资金来自河内市财政预算。越兴坊的城市租赁住房项目面积约2.46公顷，投资总额超3.562万亿越盾，资金来自市财政预算，实施时间从2026年至2028年。Vinhomes股份公司为项目施工承包商，建设规模为7栋12至13层的大楼，并同步配套2层地下室，可提供1166间房子。



由Vinhomes股份公司和VinSpeed高速铁路投资与发展股份公司组成的联合体已被选为首都5个新城市铁路项目的EPC总承包商，项目总投资额超1300万亿越盾。



这是河内市发展现代交通网络路线图中的重要开端，旨在提高客运能力、缓解交通拥堵、高效开发城市土地资源，并为首都河内2026-2030阶段创造新的增长空间。特别的是，该项目将沿着南北、东西廊道拓展发展空间；将内排机场、河内火车站与和乐、书林、古螺、嘉林等新增长极以及首都圈各省市紧密相连；从而提升区域联动能力，增强竞争力，并在未来数十年内为首都创造新的增长动力。



在开工建设的5条地铁线路中，8号线（和乐—山同—梅译—三环—岭南—阳舍）规模最大，全长约91公里，其中66公里位于河内境内，并与兴安省和北宁省相连。资金规模位居第二的是1号线，全长81公里，连接雄王体育场—玉回—河内火车站—安园—内排，该项目预计全线走地下。第三是2号线，连接内排机场与陈兴道、上亭区域及雄王体育场，全长约56.5公里。10号线的路线为古螺—武志公—三环—2.5环—Times City—古螺，全长约43公里。14号线从升龙桥至Ocean Park，全长约32公里，其中27公里位于河内境内。



同步开展5条城铁线路建设，体现了该市在交通基础设施投资思维上的根本性转变。河内市不再像以往那样单独推进每条线路，而是正在转向实现多条线路同步建设，旨在缩短完善大运量公共交通网络的时间。



河内市人民委员会主席武大胜强调，此次开工仪式是将越共中央政治局2026年3月17日签发关于在新时代建设和发展河内首都的第02号决议、《首都法》、首都总体规划以及中央赋予的各项特有机制和政策付诸实践的具体举措；体现了河内市高效利用获批机制的决心，旨在为首都居民创造新的增长动力、新的发展空间和新的价值。（完）