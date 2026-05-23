越南政府总理黎明兴出席广治省烈士遗骸追悼安葬仪式

5月23日上午，越南政府总理黎明兴在九号国家烈士陵园出席28具在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸吊唁、追悼及安葬仪式。该活动由广治省委、人民议会、人民委员会和祖国阵线委员会联合举办，现场庄严肃穆。



广治省人民委员会副主席黎文宝在悼词中表示，响应苏林总书记关于加强对革命有功人员关怀的号召，秉持“饮水思源”的民族传统，老挝沙湾拿吉省、甘蒙省与广治省584号、589号烈士遗骸搜寻归集队克服重重困难，成功将烈士遗骸接回祖国安葬。他指出，烈士们的牺牲不仅是越南人民对国际友人崇高情谊的体现，更是越老革命胜利的重要基石，是无产阶级国际主义精神的壮丽诗篇。



黎文宝强调，越南党、国家和人民永远铭记英雄烈士的牺牲奉献，将继续推进“500昼夜烈士遗骸搜寻归集和身份确认行动”，切实落实拥军优属政策，弘扬“饮水思源”传统。



黎明兴总理与与会代表向烈士致以崇高敬意 图自越通社

越南政府总理黎明兴与各位代表深切缅怀为国家和平、独立、统一以及崇高国际义务而英勇战斗、牺牲的祖国优秀儿女，并表示烈士们的英勇献身进一步深化了越老特殊友好关系，巩固了两国人民始终如一的团结情谊。



在2025—2026年旱季期间，广治省军事指挥部584号和589号归集队与老方密切配合，成功搜寻并归集28具烈士遗骸。黎明兴总理还向归集队官兵赠送慰问品。



仪式结束后，黎明兴总理与代表们在九号国家烈士陵园敬香缅怀英雄烈士。该陵园安葬着来自全国各地的10800多名烈士，他们曾在九号路战线、广治战场及老挝战场英勇牺牲。在烈士英灵前，黎明兴总理与代表们深切表达无限感恩和崇高敬意，缅怀他们的伟大功绩。（完）