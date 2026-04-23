越南政府总理黎明兴会见韩国总统李在明

4月23日，越南政府总理黎明兴在河内会见了从4月21日至24日对越南进行国事访问的韩国总统李在明（Lee Jae Myung）。



双方对越韩关系在建交近35年来取得的长足发展表示高兴，并确认两国互为三大贸易伙伴之一。韩国目前是越南最大的投资来源国，有超过1万家企业正在越南运营，为两国经济增长和越南工业发展作出了积极贡献。两国在政治、安全、国防、科技、劳务、教育培训和人文交流等领域的合作取得了诸多重要进展。



为有效落实越韩全面战略伙伴关系，黎明兴建议双方进一在步拓展国防、安全与外交务实合作的基础上巩固政治互信，提高两国现有合作机制效率，为两国在各领域拓展双边合作奠定坚实的政治基础。



关于经济、贸易、投资合作，黎明兴认为双方应推动经济联系，重点是革新和提升合作质量，建议双方协调落实行动计划中的任务组，以实现到2030年双边贸易额为1500亿美元的目标，继续为两国商品开放市场。



双方会见现场。图自越通社

黎明兴建议韩国支持提高本土化率以及越南企业参与韩国生产供应链，制定支持越南企业在韩国投资经营的政策，分享金融创新、银行稽查监督以及参与运营越南国际金融中心等方面的经验。



黎明兴希望双方推动科技、创新和数字化转型合作，在保障两国可持续能源安全方面进行战略对接，拓展人力资源、文化、旅游合作，推动两国民间交流。



李在明表示将与越南协调，寻找平衡双方贸易的措施，为越南企业更深地参与韩国全球供应链创造条件。



黎明兴感谢并希望李在明和韩国政府继续关心、支持在韩生活、学习和工作的越南社群的正当权益，继续简化手续，争取对越南公民免签，确认越南政府也将为在越长期生活的韩国人创造一切便利条件。



李在明建议双方不仅在贸易、投资、能源领域，还要在科技、劳务、供应链等领域推动长期与战略合作。他强调，越南的成功也是韩国的成功，双方需加强交流，在最高层面推动双边合作，迈向可持续共同繁荣。希望越南政府积极协助解决在越韩国企业的困难和障碍，为韩国企业有机会参与越南核电、基础设施、高速铁路等战略基础设施项目创造条件。



李在明表示，韩国将积极考虑增加接收越南劳工的配额，扩大接收劳务的行业，并加强与越南的培训合作，提升人力资源质量，保障劳动者的合法权益。（完）