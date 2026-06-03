越南政府总理黎明兴主持召开2026年5月份政府例行会议

除了听取经济社会发展情况报告外，本次会议还将重点审议政府工作计划的实施进展，评估在完善体制、发展科学技术、创新、国家数字化转型，以及贯彻落实中央政治局第57号决议和越共中央、国会、政府各项决议与结论等相关核心任务的执行成果。



黎明兴总理要求政府各成员集中深入分析存在的问题、局限与瓶颈。黎明兴强调，过去一段时间，政府投入了大量资源并高度聚焦于法律建设与体制完善工作；呈报国会审议的法律、决议草案数量大幅增加，筹备质量也得到了大大提升。



然而，前方的任务依然繁重，特别是实现党的路线方针、决议以及国会的要。如果不推进工作处理进度，将会影响到各项主张政策在实践中的体制化与落地实施。因此，各部委、各行业需继续梳理，彻底解决文件积压拖延现象，并在体制建设与完善工作中强化负责人的责任意识。



会议现场。图自越通社

在经济社会发展方面，黎明兴总理指出，虽然已取得积极成效，宏观经济继续保持稳定，通胀得到有效控制，但仍出现若干需要给予特别关注的问题。在本次会议取得成果的基础上，政府将颁布决议，提出具体任务与解决方案，以推动今年最后几个月的经济增长。



黎明兴总理表示，将指派各分管领域的副总理直接与增长速度较低或未达到计划目标的部委、行业、地方以及经济部门开展专题工作，以破解瓶颈、促进生产经营，重点聚焦工业、农业、进出口等领域，特别是正出现增长放缓或下滑迹象的主力出口商品。



谈及贯彻落实越共中央政治局于2024年12月22日发布关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议时，黎明兴总理高度评价各相关机构、特别是公安部和科学技术部在工作方式上的创新。然而，政府总理强调，必须继续同步完善体制与机制政策，大力发展数字基础设施、数据及各项必要条件，进而推动科学技术、创新和数字化转型真正成为经济发展的新增长动力。（完）