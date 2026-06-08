越南政府总理黎明兴主持仪式 欢迎老挝总理宋赛·西潘敦到访

应越南政府总理黎明兴邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）已抵达河内，开始对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至9日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。



6月7日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦对越南进行正式访问。



越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦登上检阅台。军乐队奏起越南和老挝两国国歌。随后，两国领导检阅越南人民军仪仗队。



自1962年9月5日建交以来，越老两国关系不断深入发展，充分体现两国始终如一的特殊团结友谊，在各自国家建设与捍卫独立、主权及领土完整事业中相互支持与互相帮助精神。



2019年2月，两国关系升级为“伟大友谊、特殊团结与全面合作”关系。2025年12月，两国高层领导一致同意进一步丰富双边关系内涵，将越老关系提升至“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”关系，体现双方对两个民族可持续发展、自立自强和共同繁荣的共同愿景、交融的战略利益以及长期并肩同行的方向。



双方持续有效发挥各项双边合作机制作用，特别是越老政府间委员会会议机制，以及两国各部门、行业和地方之间的合作机制，并保持高层经常性互访与接触。在地区和国际合作论坛上，双方始终保持密切协调、相互支持等。



越南政府总理黎明兴迎接老挝总理宋赛·西潘敦。图自越通社

除政治外交合作外，两国经贸与投资合作关系也取得了长足发展。2025年，双边贸易金额达30亿美元，同比增长32%。许多越南企业在老挝开展的投资项目已成为成功合作模式，为当地创造就业机会，增加财政收入并促进了技术转移等。



国防安全合作持续走深走实，继续成为越老关系的重要支柱之一。两国在交通互联互通、教育培训、文化交流、民间往来、旅游合作等其他重要领域的合作也取得了积极成果。



在越老关系持续良好发展的基础上，老挝总理宋赛·西潘敦对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛具有十分重要的意义，为两国高层领导全面回顾和评估近年来所达成各项协议的落实情况提供了重要契机。



欢迎仪式结束后，两国总理率领各自国家高级代表团举行会谈，就近期双边合作成果进行评估，就今后合作方向深入交换意见和看法；共同见证越老合作文件的签署和交换仪式。



随后，两位总理参观由越南政府办公厅与越南通讯社联合举办图片展，展示两国风土人情、越老特殊关系发展历程中的重要里程碑和两国人民之间深厚兄弟情谊等。



同日下午，老挝总理宋赛·西潘敦和老挝高级代表团入陵瞻仰胡志明主席遗容，同时前往烈士英雄纪念碑敬献花圈。（完）