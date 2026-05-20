越南政府总理黎明兴与新西兰总理通电话

黎明兴总理对新西兰在稳定宏观经济、保障民生方面取得的积极成就对克里斯托弗·拉克森总理表示祝贺；感谢克里斯托弗·拉克森总理为两国关系作出的重要贡献，特别是推动两国关系于2025年2月升级为全面战略伙伴关系。



克里斯托弗·拉克森总理强调越南是新西兰的优先合作伙伴之一，希望进一步强力推动新西兰与越南的全面战略伙伴关系；同时对越南作为地区经济增长最快的领先经济体之一所取得的令人瞩目的发展成果表示祝贺。



在两国政治互信和高效伙伴关系的基础上，黎明兴总理建议双方未来集中落实六大战略方向。双方将通过加强各级别代表团互访、高级别接触以及双边合作机制，继续巩固政治互信；通过加强交流、提升海上执法能力、海军与海事安全合作，推动国防与安全合作更加务实发展。



两位总理对越新关系近年来发展势头良好感到高兴，并一致同意继续推动经济、贸易与投资合作，努力实现双边贸易额达到30亿美元的目标；为各自具有优势的产品进入对方市场创造更多便利条件；同时紧密合作，有效落实两国共同加入的各项自由贸易协定，进而巩固各自国家的内生动力与经济自主性，更好地应对当前局势的波动。



越南政府总理黎明兴与新西兰总理克里斯托弗·拉克森通电话。图自越通社

两位总理还分享了各自国家在稳定宏观经济、应对燃料价格波动方面所采取的举措，包括实施财政政策以及出台针对企业和民众的适度扶持政策。



两位总理还一致同意，加强在应对气候变化、能源转型、可持续农业等领域的合作，积极推广低排放农业模式，并大力发展可再生能源，特别是风能和太阳能。



黎明兴总理建议新西兰继续扩大向越南学生提供的奖学金名额，促进两国高校和研究院所之间的对接；同时共同推动早日开通直飞航线，并优化两国间更为便利的转机航线，从而为双方人员往来和民间交流创造便利条件。



两位总理对当前复杂局势深表关切。双方一致同意就共同关心的地区和国际问题继续保持沟通并协调立场，从而增强政治互信，为维护地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）