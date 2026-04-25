越南政府总理黎明兴与教育培训部举行工作座谈

黎明兴在会上强调，教育培训领域任务繁重，被党和国家确定为“国策之首”，受到越共中央政治局以及总书记、国家主席苏林的高度关注。



黎明兴表示，教育培训领域对实现国家各项发展目标发挥着至关重要作用，重点体现在全要素生产率（TFP）对经济增长的贡献，以及在提升劳动生产率和受培训劳动力比例方面的积极影响。



政府最高领导人对教育培训部以及教育行业近期在落实中央政治局第57号及71号决议方面取得的努力与成绩给予认可。同时，他也指出了现存局限，如：高等教育机构与职业教育机构的梳理、重组进程依然缓慢；部分领域的职业培训尚未满足劳动力市场的需求。



黎明兴总理要求教育培训部审查并修订关于该部职能、任务及组织架构的法令。同时，须更加重视教育培训领域各国有事业单位的规划与重组，提升其运行效率；重点审查、重组及重新构建高等教育与职业教育机构，对不达标的机构实施合并或解散；持续按精简、高效方向优化内部组织架构。

工作会谈现场。图自越通社

在具体任务方面，政府总理要求教育培训部进一步推进3至5岁儿童学前教育普及；巩固并提升5至6岁儿童学前教育普及质量。



对于初中等教育， 确保从2026-2027学年起，全国范围内有充足且统一使用的教材；有效落实提升外语教学质量的各项方案，逐步将英语建设成为学校的第二语言。



对于高等教育与职业教育，注重质量提升，加强人才培养与科研、技术开发相结合；开展针对重点与战略性领域的国家级人力资源培训及再培训计划；加强“政府—学校—企业”协同机制；实施战略技术相关的科研及高质量人才培养“订单制”。



关于全行业数字化转型，黎明兴要求加紧完成教育培训国家数据库，完善数字环境下的相关法规。



此外，黎明兴指示教育培训部督促各地方按规定配齐教师和学校工作人员编制；了解基层情况，及时为乡级地方政府提供支持。此外，须简化教育培训领域的行政手续及准入条件；抓紧提交关于高等教育机构与职业教育机构自主权的法令；制定大学发展战略；配合财政部配置充足资源，推动边境乡份的民族寄宿制学校体系的建设和运行。



黎明兴希望教育部领导班子更加主动、更加坚决、更加深入、更加高效，集中破解各项‘瓶颈’，确保全行业各项工作部署取得更加实质性的进展。（完）