范明政总理已密集开展活动，波兰、杰克、瑞士等三国已为越南政府总理和夫人，以及越南代表团给予热情和诚挚的接待。

范明政总理已同波兰、杰克的国家、政府、国会高层零进行会谈和会晤，同瑞士总统举行会谈。三国领导人都希望并同意将双方关系提升至更高水平。

越南外交部副部长阮明姮认为，越南与波兰、杰克、瑞士同意将双边关系提升至更高水平，具有历史性意义，使两国关系跨入新的发展阶段。范明政总理和各国领导就促进双方在贸易、投资、旅游、教育、国防安全、文化、旅游、劳务等传统领域中的措施达成了一致，同时将合作范围扩大到双方均有潜力和需求的新领域，如数字化转型、绿色转型、信息技术、网络安全、汽车工业、航空和铁路等。其中，越南与波兰和杰克同意力争实现双边贸易额尽早达50亿美元。

为了尽快把双方合作协议落到实处，范明政总理已同若干组织、政党领导会晤，造访部分文化、科技单位。

政府总理已主持各场论坛、对话，同各国一流企业领导进行座谈，旨在动员各国企业对越投资，促进越南与各国贸易合作。越南政府总理此访期间，越南已签署在外交、劳务、航空、教育、体育、文化等领域中的8项合作协议。

工贸部长阮鸿延指出，各国高度评价越南的地位，并将越南视为地区和世界上的头等重要伙伴，希望推动双方关系发展到新的水平，走深走实。越南与各合作伙伴已就经贸投资中的许多目标、任务和措施进行讨论并达成了共识。

在波兰和杰克期间，政府总理已走访了由越南人做主的经济基地，会见越南使馆馆员和旅居该国越南人群体，出席“家乡之春”活动，让旅居该国越南人能够感受到家的温暖与年味。

出席第55届世界经济论坛年会期间，范明政总理出席了会议框架下的4场讨论会，并发表讲话，其中3场讨论会由世界经济论坛专门为越南设置的。

范明政总理和夫人出席“家乡之春”活动。图自越通社

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）秘书长丽贝卡·格林斯潘（Rebeca Grynspan）表示，通过与范明政总理进行对话，可以肯定越南是发展中国家的最佳范例之一，增长速度非常乐观，成绩令人惊叹。过去30年里，越南年均增长率约7%左右。

值此之际，范明政总理已同近20国领导、国际组织领导、各部门和地方政府领导会晤。

VinaCapital集团总经理Don Lam表示，与他交谈的一些投资商希望越南将敞开大门，让外企把技术引入越南。他们都认为，越南拥有稳定的政治环境以及在科技、数学等领域中的人力资源充沛。

英特尔集团执行副总裁、负责全球事务经理Naga Chandrasekara认为，越南在数字化转型和创新方面拥有巨大的机会。英特尔在越南投资和运营已有15年以上，专注于发展高科技。越南拥有丰富的年轻劳动力和人才，因此有着众多机会。越南政府的愿景、目标和承诺是雄心勃勃的，因而为推动发展提供了动力，并体现了高度决心。

日本国际协力银行行长林信光(Hayashi Nobumitsu)表示，他在会议上已听取范明政总理关于越南正努力实现既定的增长目标，越南所付出的努力和所取得的成果，已证明了越南是日本公司的重要投资目的地。（完）