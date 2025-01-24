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越南政府总理访问波兰、杰克、瑞士：与越南砥砺奋进新纪元

越南政府总理范明政对波兰共和国、捷克共和国进行正式访问以及出席在瑞士举行的第55届世界经济论坛年会并在瑞士开展双边活动之行已取得圆满成功。范明政总理此访已传递出越南有关吸引国际资源来促进新时代中的国家发展事业的决心和渴望。

范明政总理已密集开展活动，波兰、杰克、瑞士等三国已为越南政府总理和夫人，以及越南代表团给予热情和诚挚的接待。

范明政总理已同波兰、杰克的国家、政府、国会高层零进行会谈和会晤，同瑞士总统举行会谈。三国领导人都希望并同意将双方关系提升至更高水平。

越南外交部副部长阮明姮认为，越南与波兰、杰克、瑞士同意将双边关系提升至更高水平，具有历史性意义，使两国关系跨入新的发展阶段。范明政总理和各国领导就促进双方在贸易、投资、旅游、教育、国防安全、文化、旅游、劳务等传统领域中的措施达成了一致，同时将合作范围扩大到双方均有潜力和需求的新领域，如数字化转型、绿色转型、信息技术、网络安全、汽车工业、航空和铁路等。其中，越南与波兰和杰克同意力争实现双边贸易额尽早达50亿美元。

为了尽快把双方合作协议落到实处，范明政总理已同若干组织、政党领导会晤，造访部分文化、科技单位。

 

政府总理已主持各场论坛、对话，同各国一流企业领导进行座谈，旨在动员各国企业对越投资，促进越南与各国贸易合作。越南政府总理此访期间，越南已签署在外交、劳务、航空、教育、体育、文化等领域中的8项合作协议。

工贸部长阮鸿延指出，各国高度评价越南的地位，并将越南视为地区和世界上的头等重要伙伴，希望推动双方关系发展到新的水平，走深走实。越南与各合作伙伴已就经贸投资中的许多目标、任务和措施进行讨论并达成了共识。

在波兰和杰克期间，政府总理已走访了由越南人做主的经济基地，会见越南使馆馆员和旅居该国越南人群体，出席“家乡之春”活动，让旅居该国越南人能够感受到家的温暖与年味。

出席第55届世界经济论坛年会期间，范明政总理出席了会议框架下的4场讨论会，并发表讲话，其中3场讨论会由世界经济论坛专门为越南设置的。

 
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范明政总理和夫人出席“家乡之春”活动。图自越通社

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）秘书长丽贝卡·格林斯潘（Rebeca Grynspan）表示，通过与范明政总理进行对话，可以肯定越南是发展中国家的最佳范例之一，增长速度非常乐观，成绩令人惊叹。过去30年里，越南年均增长率约7%左右。

值此之际，范明政总理已同近20国领导、国际组织领导、各部门和地方政府领导会晤。

VinaCapital集团总经理Don Lam表示，与他交谈的一些投资商希望越南将敞开大门，让外企把技术引入越南。他们都认为，越南拥有稳定的政治环境以及在科技、数学等领域中的人力资源充沛。

英特尔集团执行副总裁、负责全球事务经理Naga Chandrasekara认为，越南在数字化转型和创新方面拥有巨大的机会。英特尔在越南投资和运营已有15年以上，专注于发展高科技。越南拥有丰富的年轻劳动力和人才，因此有着众多机会。越南政府的愿景、目标和承诺是雄心勃勃的，因而为推动发展提供了动力，并体现了高度决心。

 

日本国际协力银行行长林信光(Hayashi Nobumitsu)表示，他在会议上已听取范明政总理关于越南正努力实现既定的增长目标，越南所付出的努力和所取得的成果，已证明了越南是日本公司的重要投资目的地。（完）

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据越通社驻古巴记者报道，1月23日，越南驻古巴大使黎光龙一行造访古巴首都哈瓦那塞罗区阮文追小学。此次活动是2025年纪念两国建交65周年（1960年12月2日—2025年12月2日）系列活动的一部分。
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