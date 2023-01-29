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越南政府总理视察隆成国际机场建设项目
越南政府总理范明政一行前往同奈省隆成县看望慰问为隆城国际机场项目让地的居民。该项目的安置区面积达280公顷，足以容纳7000户移民安置。目前，约有1500户家庭入住。
范明政亲切慰问安置区群众，了解他们对补偿、安置支持等工作的满意度以及搬迁后工作情况。
范明政要求当地居民支持党和国家的主张，因为最终目标是人民的富裕和幸福生活，同时要求当地政府关心支持人民群众的生活，满足安置区居民的合法权益，确保国家、人民和企业之间的利益和谐。
范明政同时要求当地政府于各有关部委、行业配合，立即解决困难，特别是因价格滑坡导致基建项目未能完工造成的困难，及时满足人民群众的需求。
*随后，范明政一行视察隆成国际机场建设项目的施工进度。
范明政要求投资方对每一项工作制定具体的计划，其中有具体的时限，同时要求当地政府集中精力彻底处理场地征地拆迁工作，加快施工进度的同时要保证工程质量，防止消极腐败现象。
* 其后，范明政与有关部委、地方、项目管理委员会、承包商等就隆成国家机场项目的实施情况进行工作会谈。
会上的报告显示，截至目前，隆成国际机场场地移交了2400多公顷，交地率达一期用地的96%，不过，由于安置区基础设施建设进度未能按期进行，征地拆迁工作仍遇到不少困难，多户家庭在土地文件方面仍然存在问题等。
范明政强调，隆成国际机场是国家重点项目，得到党和国家的高度重视和人民群众的期待。因此，各部委、行业和地方必须明确其在实施这一重要而有意义的项目中的责任，着力克服所有困难，确保项目的施工进度。（完）