越南政府总理要求紧急克服奠边省洪灾后果

越南政府总理范明政2025年8月1日签发第125/CĐ-TTg号指令，要求紧急克服奠边省洪灾后果，集中应对北部山区和山丘地区山体滑坡和山洪。



今天（2025年8月1日）凌晨，奠边、老街、宣光、太原、北宁和广宁等省出现大到暴雨，其中奠边省降雨量最大（部分地区持续6个小时内的降雨量近300毫米）。据农业与环境部的报告，奠边省提定乡和车蓉乡发生山洪和山体滑坡，造成3人死亡，9人失踪，10栋房屋受损，多条道路被冲毁、中断。



越南政府总理向遇难者和失踪者家属表示慰问，对灾区人民的困难和损失感同身受。



为集中迅速克服奠边省山洪和山体滑坡后果，同时主动应对山体滑坡、山洪等灾害风险，确保人民生命财产安全，政府总理要求奠边省人民委员会主席直接指导与调动必要力量和工具，迅速进入山体滑坡和山洪发生地区，帮助人民克服自然灾害后果；看望慰问遇难者和失踪人员家属；为失去住房的家庭安排临时住所、食品和生活必需品，不让人民挨饿和无处可住；调动力量、物资和工具，迅速修缮受泥石流影响的道路，确保交通安全，为救灾工作提供服务。



国防部部长和公安部部长指示驻扎在当地的军队和公安力量主动与奠边省力量紧急搜寻失踪人员并帮助人民尽快克服山洪和山体滑坡造成的后果。



国防部、公安部、农业与环境部、工贸部、建设部等部部长、北部山区和山丘地区、北中部等地区各省人民委员会主席按照其职责、任务和权限集中领导与指导大力有效开展预防和克服自然灾害尤其是山洪和山体滑坡造成后果的工作。



农业与环境部长指导对天气和自然灾害，特别是暴雨、山洪和山体滑坡等现象进行监测、预报和及时发布信息，便于各地方政府、职能机构和民众能够主动预防。 农业与环境部、建设部、工贸部、科技部、卫生部、教育培训部等部长按照各自职责任务主动指导与督促自然灾害防治工作，及时恢复自然灾害破坏的基础设施。



国家民防指导委员会办公室密切监测灾情，主动成立工作组，配合与支持奠边省人民委员会按照职责任务紧急开展搜救工作。

越南电视台、越南之声、越通社加强宣传活动，及时准确传递自然灾害情况和党、国家领导人和职能机关的指导信息，让人民了解情况，主动应对灾害，最大限度减少损失；同时，与各专门机关配合加强知识普及，指导人民掌握识别自然灾害风险、应对自然灾害特别是山洪和山体滑坡等自然灾害的技能。



2025年8月1日，政府副总理陈红河代表政府率工作代表团前往受灾影响省份，开展看望慰问工作，鼓励与指导各省及时克服自然灾害造成的后果。同时指示各部门、地方开展灾害预防和恢复重建工作。



此外，山罗省遭遇中到大雨，多地被洪水淹没，民众房屋、农业生产区和基础设施受损，交通不便。特别是，部分村庄被洪水困住，需要紧急疏散人员。



马江乡党委书记阮进海表示，目前，党委和政府正积极调动最大人力和工具前往受灾地区，迅速疏通洪水。同时，宣传与动员人民撤离受灾地区、山洪、山体滑坡等高风险地区。



洪水导致坡生乡89户居民被淹，人员和财产被迫疏散。坡生乡人民委员会黎进军表示，该乡民防指导委员会指导有关力量及时帮助人民疏散到安全区域，及时掌握情况，发出通报和预警，一旦出现突发情况，随时参与救援。



人民要积极采取预防和应对自然灾害和洪涝灾害的措施。同时，密切监测洪水、山体滑坡等灾害发展情况，确保在洪水环境中的生命和财产安全。（完）