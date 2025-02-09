越南政府总理要求审查和报告长期存在困难、障碍及积压问题的投资项目

越南政府总理范明政近日签发第13CĐ-TTg号通知，要求尽快审查并全面报告长期存在困难、障碍及积压问题的投资项目，以便及时采取措施解决问题，加快项目实施进度。

通知称，政府已于2024年12月12日发布第1568/QĐ-TTg号决定，成立以政府常务副总理阮和平为主任的项目审查与障碍清除指导委员会（简称“指导委员会”）。按照政府总理的指示，计划与投资部于2024年12月16日发布第10339/BKHĐT-TTr号文件，要求各部委、部级机构、政府直属机构、各省和中央直辖市人民委员会在2025年1月20日之前向计划与投资部提交相关报告。然而，截至2025年2月7日，仅有33个地方政府和9个中央部委提交了报告。

政府总理对已按时提交报告的部委、机构和地方给予表扬，同时对尚未提交报告的30个地方和相关部委提出严肃批评，并要求其在2025年2月17日之前向政府总理报告。

为尽快解决全国范围内投资项目的障碍，避免行政检查和资源浪费，政府总理要求各部部长、部级机构负责人、各省和中央直辖市人民委员会主席尽快、全面审查所有长期存在困难、障碍及积压问题的投资项目，并在2025年2月15日之前向政府总理和计划与投资部报告。（完）