新闻
越南政府总理范明政: 越日友好合作关系不断得到巩固发展
日本以超过2.7万亿日元的贷款、近1000亿日元的无偿援助和1800亿日元的技术合作支持成为向越南提供官方发展援助资金的第一大国家。截至目前，日本在越南投资的有效项目超过5000个，总投资近700亿美元，在对越投资的141个国家和地区中排名第三。而越南在日本投资项目104个，注册投资额1920万美元，在越南对外投资的79个国家和地区中排名第36位。
关于双边贸易方面，2022年越日两国进出口总额达近500亿美元，日本成为越南第四大贸易伙伴；其中，越南向日本出口额达近250亿美元，进口额达近240亿美元。
越南政府与总理范明政强调，越南奉行独立、自主、多边化、多样化，是各国的好朋友、国际社会可信赖的伙伴和负责任的成员的对外路线；下决心建设独立、自主，积极主动、深度、全面、务实和有效融入国际社会；以内力为基础和长期决定，外力为重要和突破口。越南政府再一次强调一直与日本投资者并肩同行，为他们在越南成功且长期投资兴业创造一切便利条件。范明政总理同时强调，“你们的成功就是我们越南的成功”。
范明政总理认为，50年来，越南与日本友好合作关系不断得到巩固、加强和发展。作为东亚国家和沿海国家的越日两国经济互补性较强，在多个领域，特别是在技术革新、数字化转型、供应链多样化等领域的合作潜力巨大。
范明政总理表示相信，越日两国关系将继续得到更加紧密、有效、务实地巩固与发展，为双边关系开启新纪元，为两国人民带来利益，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。
按计划，研讨会将对“越日联合倡议”第八期进行终期总结；对两国过去50年合作进行评估并提出未来50年越日合作关系愿景。其中，各位代表将深入讨论越日在官方发展援助，绿色经济、数字经济、能源转型等领域的合作潜力和促进这些领域合作措施；促进高科技、附加值高、环保等项目的创新工作等。（完）