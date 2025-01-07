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越南政府总理范明政: 整合是为了让国有资产能够得到最好的管理和发展

1月6日下午，越南政府总理、政府关于越共十二届中央委员会《关于继续朝着精干、高效方向推进政治体系组织机构革新和重组的第18号决议(18-NQ/TW)》执行情况总结指导委员会主任范明政主持召开了指导委员会第八次会议。

范明政总理表示，目前的国有企业和国有企业资本管理模式仍存在一些短板，因此，需要对管理模式进行调整和改革，以区分国家管理和企业中国有资本管理的任务。

政府总理指出，2025年全国力争实现至少8%的经济增长，为下一阶段的两位数增长奠定基础。因此，各部委、地方、单位和企业必须至少实现8%的增长；必须本着“把国家民族的利益放在首位”的原则整合国有集团和总公司，确保国有资本得到最好的管理和发展，为新时期国家的发展提供服务。

 

政府总理指示，结束国有资本管理委员会的运作，将19个国有集团、总公司的所有者代表权和责任转交给政府或有关部门，政府仅直接管理具有战略性的国有集团，发挥其宏观调控的作用，确保经济运行在合理区间，承担国家战略任务；其余集团和公司转交各部委管理。

范明政要求抓紧修改《国有资产在企业中的管理和使用法》草案，确保政府及各部门专注于通过制定和实施战略、规划、机制、政策，创建法律框架、设计工具并加强监督、检查等职责；将国有资本的管理和发展交由国有资产所有者代表专门行使，最大限度地授权各国有集团和公司。

 

范明政还要求继续总结成功模式、良好经验和有效做法，研究选择最佳方案；完成报告提交中央指导委员会和政治局审议。

关于越南统计行业的组织模式，范明政要求采纳指导委员会的意见，参考国际模式，提出适合的国家统计机关模式，并报告中央指导委员会和政治局审议，确保统计机关统一管理各领域统计任务；作为所有国家数据的平台，党和国家可以基于此进行分析、评估并制定政策。（完）

越通社

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