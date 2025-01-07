越南政府总理范明政: 整合是为了让国有资产能够得到最好的管理和发展

范明政总理表示，目前的国有企业和国有企业资本管理模式仍存在一些短板，因此，需要对管理模式进行调整和改革，以区分国家管理和企业中国有资本管理的任务。

政府总理指出，2025年全国力争实现至少8%的经济增长，为下一阶段的两位数增长奠定基础。因此，各部委、地方、单位和企业必须至少实现8%的增长；必须本着“把国家民族的利益放在首位”的原则整合国有集团和总公司，确保国有资本得到最好的管理和发展，为新时期国家的发展提供服务。

政府总理指示，结束国有资本管理委员会的运作，将19个国有集团、总公司的所有者代表权和责任转交给政府或有关部门，政府仅直接管理具有战略性的国有集团，发挥其宏观调控的作用，确保经济运行在合理区间，承担国家战略任务；其余集团和公司转交各部委管理。

范明政要求抓紧修改《国有资产在企业中的管理和使用法》草案，确保政府及各部门专注于通过制定和实施战略、规划、机制、政策，创建法律框架、设计工具并加强监督、检查等职责；将国有资本的管理和发展交由国有资产所有者代表专门行使，最大限度地授权各国有集团和公司。

范明政还要求继续总结成功模式、良好经验和有效做法，研究选择最佳方案；完成报告提交中央指导委员会和政治局审议。

关于越南统计行业的组织模式，范明政要求采纳指导委员会的意见，参考国际模式，提出适合的国家统计机关模式，并报告中央指导委员会和政治局审议，确保统计机关统一管理各领域统计任务；作为所有国家数据的平台，党和国家可以基于此进行分析、评估并制定政策。（完）