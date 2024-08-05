越南政府总理范明政：7月份基本工资增加 但通胀并未出现明显上升

8月5日上午，在越南政府总理范明政的主持下，政府召开2024年7月例行会议，对2024年7月及前7个月社会经济形势、公共投资资金分配和支出情况、3项国家目标计划实施情况、120万亿越南盾一揽子贷款计划（用于社会住房、工人住房和翻新重建旧公寓，供投资者和个人购房）进行讨论。

范明政总理对当前国际国内形势进行了简要概括。7月份越南社会经济形势较6月份更好，前7个月大部分领域好于同期；工业、农业和服务业呈现良好增长态势；宏观经济稳定，通胀得到控制，经济运行在合理区间；所有63个省市工业发展指数均增长；主要经济产业继续向好；民生得到保障；继续加强廉政建设和服务型政府建设；国家主权、政治安全、社会秩序得到维护；外交工作有力推进；越南的国际地位不断增强等。

范明政也指出了越南经济面临的困难和挑战，包括宏观调控、通胀和汇率等仍面临许多压力；安全和秩序依然存在潜在风险等。

计划投资部表示，2024年7月和前7个月社会经济形势取得多项重要成果。

前7 个月的消费者物价指数（CPI）处于可控范围。货币市场基本稳定；汇率和信贷管理灵活高效。前 7个月国家财政收入完成预期的69.8%，同比增长14.6%；公共债务、政府债务、国家外债、财政赤字。进出口继续增长，前7个月总体增长17.1%，预计贸易顺差140.8亿美元。 前7个月外商直接投资总额超过180亿美元，同比增长10.9%，质量有所提升。

主要经济领域继续发生积极变化。工业生产快速恢复； 7月份工业生产指数同比增长11.2%，前7个月增长8.5%。

农业继续彰显其作为经济支柱的作用，确保粮食安全。服务业保持良好增长势头；前 7个月越南接待国际游客接近1000万人次，同比增长51%。

越南新设企业14735家，复工复产企业8201家；前 7个月，新设企业和复工复产企业13.95万家，进入市场的企业数量大于退出量。许多国际组织积极评价2024年越南经济取得的成果和前景。

越通社将继续对会议进行跟踪报道。（完）