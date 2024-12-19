越南政府总理范明政：2024年越南国际防务展致力于和平、友谊、合作与发展

值此越南人民军建军80周年暨全民国防日35周年之际，2024年越南国际防务展于12月19日上午盛大开展。越共中央政治局委员、政府总理范明政出席开幕式并发表讲话。

出席开幕式的还有越南政府常务副总理阮和平，国防部部长潘文江大将，公安部长梁三光大将等。此外还有老挝、柬埔寨、古巴、白俄罗斯、泰国、文莱、蒙古国等多国防长。

范明政在开幕式上发表讲话时强调，越南是一个爱好和平、在国际合作关系中重视正义、情义的国家。越南一贯奉行“独立、自主、国际关系多样化多边化，愿意做各国的好朋友、值得信赖的伙伴、国际社会积极负责任的一员”的外交政策。

越南积极主动扩大防务合作规模，以增进友谊和相互了解，体现出越南建立信任共同应对安全挑战，按照国际法基本原则预防冲突、防止战争，为本地区乃至世界的和平、繁荣和共同发展合作作出贡献的诚意和决心。

2024年越南国际防务展是对越南在国际防务合作中的作用和贡献的肯定；同时是对各国为实现世界和平、稳定和繁荣而进行合作的信心、尊重和善意的象征；也是国际友人对越南国家、人民和越南人民军——英雄民族的英雄军队的支持和深厚感情的生动证明。

范明政向参展的国际嘉宾、从事安全和军事工业的企业、集团表示诚挚感谢，并坚信2024年越南国际防务展将取得圆满成功，为各国交流、分享经验创造许多机会，进而促进军贸发展，本着“和平、友谊、合作、发展”的精神开辟新的合作前景。

2024年越南国际防务展于12月19日至22日在河内嘉林机场举行，总面积超过10万平方米，室内展示面积1.5万平方米，室外展示面积超过2万平方米。

此次展会吸引了来自中国、美国、俄罗斯、印度、以色列、法国、英国、西班牙等东盟、亚洲、欧洲、美洲30多个国家以及越南国内的200多家单位和企业参展。

越南参加此次展览会的有77个单位，展示69种装备和武器，均为越南军队电信-工业集团（Viettel）、Z111、Z113、Z131、Z175、国防工业总局成员公司、国防部直属公司等的国防工业产品。

飞机、坦克、导弹、自行火炮、装甲车、战车、雷达、无人机、枪支、子弹等多种武器装备亮相此次展会。（完）