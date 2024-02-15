越南政府总理范明政：2024年春节在快乐、安全、节约、温情的氛围中进行

2月15日，即农历正月初六——2024年春节假期后的第一个工作日，越南政府总理范明政主持召开政府常务委员会会议，评估2024年农历春节期间各项工作落实情况和部署春节后的重点工作任务。

据报告，春节期间各部门和地方组织向超过1390万人赠送春节礼物，总价值达7.76万亿越盾（折合人民币22.83亿元）。春节货物充足、物价稳定、旅游起色。春节七天假期，全国接待国内外游客1050万人次，同比增长16.6%。因烟花爆竹受伤的人数较2023年增加，为604人。全国发生交通事故541起，造成214人死亡、504人受伤等。

范明政在会议上作总结讲话时对各部委和地方做好各项迎新春活动给予好评，并强调，在中央政治局、中央书记处、国会、企业界、广大民众和国际社会的支持下，今年各地政府为民众组织一个安全、快乐、节约与温情的春节。

今年是越南落实联合国将春节作为联合国假日决议的第一年，各级各部门和地方都努力完成任务，确保货物充足、物价稳定，关心关爱弱势群体、偏远地区、边境、海岛民众，牢牢保护国家独立、主权、领土完整、社会治安秩序，多国领导人和国际组织领导人纷纷发来贺电，祝贺越南农历新年，旅居全球各地越南人欢度新春，弘扬民族文化。

各地春节庙会热闹举行，赴越南的国际游客数量比去年同期增长一倍。各单位认真落实春节值班工作，各级政府做好保障和改善民生工作，确保人人都有春节，不让任何人掉队。

但是，今年春节道路交通事故增加、交通拥堵、火灾爆炸事件依然存在。范明政总理指出一些经验教训并提出春节过后的主要工作任务，要求尽快颁布政府总理有关加快落实春节过后主要工作任务的通知。

其中，进一步促进生产经营活动，创造更多就业机会，做好保障和改善民生工作，确保春节庙会和各文化活动安全、健康地举行，坚决抑制敌对势力的歪曲破坏活动，坚持为企业排忧解难，不断优化机制体制，充分挖掘发展潜力等。（完）