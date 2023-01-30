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越南政府总理范明政： 高速公路早一天竣工 九龙江三角洲地区早一天受益
范明政明确指出， 九龙江三角洲地区具有非常重要的战略地位和作用，也是全国受气候变化影响最严重的地区。越共中央政治局发布了关于到2030年，远期展望到2045年九龙江三角洲地区经济社会发展和国防安全保障方向的第13号决议行动计划。
按照该行动计划，越南将在九龙江三角洲的公路系统和其他交通方式上投入较大的资源，决心在本任期内改变越南南方西部的交通系统，特别是公路、海港、内河航道。
2021年5月，政府总理在芹苴会见了九龙江三角洲各地领导人，阐明了建设高速公路的决心。
根据《2021-2030年及面向2050年公路网发展规划》，将建设6条全长1166公里的高速公路。目前，已投入使用的高速公路长171公里，8个项目正在施工和完善投资手续，力争在2026年内将463公里高速公路投入使用。
预计，到2026年，九龙江三角洲地区高速公路长达554公里，剩余的高速公路将在2026~2030年期间进行投资。
范明政强调，“高速公路早一天投入使用，九龙江三角洲地区能早一天受益”。
政府总理范明政要求各部门和地方保持更加紧密的配合，重点实施交通发展任务尤其是九龙江三角洲地区的高速公路体系；抓紧在2023年上半年完成投资手续，以便动工兴建剩余项目。
范明政总理指出，对于承包商选拔工作，需要确保透明度，防止出现腐败和利益集团现象，确保国家、人民和企业的利益和谐。
范明政要求投资方和承包商按时保质施工各工程项目，注重环保。（完）