越南政府总理范明政：革命新闻必须始终是真实、客观、多维度和全面的声音

范明政强调，自阮爱国创办《青年报》以来，在百年历史征程中，越南革命新闻不断发展壮大，始终是锐利而重要的政治、文化、思想武器。



以"钢铁之笔、火焰之心"为精神的第十九届国家新闻奖，通过众多富有创意、应用现代技术、有效触达公众的新闻作品，再次证明了革命新闻在数量和质量上的成熟发展。该奖项继续肯定其作为权威的新闻奖，是重要的职业论坛，为提升新闻工作者的专业水平，点燃新闻职业的激情之火做出贡献。

政府总理范明政与越通社领导和工作人员合影。图自越通社

范明政认为，在民族奋发图强和强劲发展的征程中，革命新闻具有特别重要的作用——创造动力、激发灵感、唤醒发展渴望，为国家建构更崇高伟大的价值；点燃关于一个强大、繁荣、充满仁爱的越南的梦想，并将这一梦想广泛传播至各阶层人民，转化为意志、决心和行动。



政府总理要求，每个新闻机构和每名新闻工作者必须清醒认识自身崇高责任。发扬百年光荣传统，革命新闻必须始终是真实、客观、多维度、全面反映生活脉动的声音；成为党、国家与人民之间的有效桥梁；勇敢与消极现象斗争，同时弘扬传播社会中的先进典型、优秀事迹和深刻人文价值。



“革命新闻必须成为开放、求实的论坛，倾听人民心声，让人民参政议政，使人民声音被听取和采纳，为建设廉洁强大的政治体系、以及创造社会共识、巩固人民信任作出贡献，”范明强调。（完）