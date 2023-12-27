越南政府总理范明政：防患于未然 避免陷入战略和秩序安全被动局面

越共中央政治局委员、越南政府总理范明政12月27日出席为期两天的第79次全国公安会议时要求人民公安力量在贯彻落实党、国会、政府的各项决议、指示令、结论中发挥垂范作用，防患于未然，以免陷入战略、政治安全和社会秩序被动局面。

政府总理范明政要求人民公安积极参与体制建设，认真贯彻落实维护国家安全、社会秩序和人民公安力量建设的相关政策措施和计划。

人民公安力量要做到未雨绸缪，当好党、国家在各个领域的参谋助手，致力维护政治安全，促进经济发展，保障社会秩序安全，扩大对外交往，营造有利于发展的和平稳定环境;挫败敌对势力的一切阴谋，防止“自我演变”“自我转化”，特别是不能偏离社会主义方向。

人民公安必须维护国家重大政治外交活动安全，维护公共秩序，保障公共安全，防范化解重大政治安全风险，避免陷入战略和秩序安全被动局面。

政府总理要求人民公安力量提高保障社会秩序和提升执法、法制建设效率。有效处置道路交通管理应急事件,切实维护道路交通秩序安全畅通,确保社会政治稳定和治安秩序,推动全民参与祖国安全保障运动，筑牢人民安全防线。

范明政要求公安部门加快行政审批制度改革，加速数字化转型，强化整党建党工作，认真贯彻党、国家的政策路线，竭尽全力为祖国和人民服务，绝对忠诚于党、国家和人民。（完）