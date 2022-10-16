越南政府总理范明政：银行业是国家经济的命脉

值胡志明主席向工商界致信77周年暨越南企业家日（10月13日）18周年之际，越南政府总理范明政于10月16日主持总理与商业银行领导的见面会。

越南国家银行行长阮氏红在见面会上表示，2022年前九月，国家银行积极、灵活地实施货币政策，密切配合财政政策和其他宏观政策，致力于促进经济复苏，同时保持宏观经济大盘稳定。

国家银行已提请政府出台商业银行年利率2%等扶持政策。截至2022年9月底，享受优惠利率的贷款余额超过13万亿越南盾。此外，非现金支付增长强劲；将信贷机构结构重组与不良贷款处理相结合；定期开展监督检查工作等。

范明政在见面会上发表讲话时强调，“银行业取得的成果非常积极，为国家的发展做出了重要贡献。”

范明政表示，银行业取得的成果充分体现出其对越南经济体和国家货币安全的重要作用。银行业是经济的命脉，是为生产经营活动提供资金的主要渠道，其为推动经济结构调整、建设独立自主的经济体、提高人民生活水平等作出重要贡献。

范明政还指出了部分不足、局限、困难和挑战，其中包括全球局势错综复杂；高利率通胀；许多货币大幅贬值。同时，国内经济规模依然较小、开放度大、承受力依然有限；人民和企业受新冠肺炎疫情的严重影响；商业银行体系技术落后、缺乏管理能力等。

在此基础上，范明政要求银行业在今年最后几个月和未来一段时间内实施多项关键任务和解决方案。其中包括：国家银行继续密切、谨慎地实施货币政策，确保主动性、灵活性和有效性；确保货币政策与财政政策和其他政策同步、有效地协调起来，进而控制通胀、稳定宏观经济、促进增长、保障宏观经济各大指标等。

范明政特别强调，越南党和国家的一贯政策是鼓励和支持企业依法经营，合法、透明、有效地致富，为建设富强国家贡献力量。国家始终保护人民的合法权益。（完）