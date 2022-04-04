越南政府总理范明政：采取一切措施有效落实任务

越南政府总理范明政4月4日在政府所住地主持政府3月份例行会议。



上午，政府听取并讨论3月和2022年前3个月的经济社会情况；政府第1号决议（01/NQ-CP）、经济社会复苏和发展计划执行情况； 2021年公共投资计划实施结果和2022年公共投资计划执行情况等。



2022年一季度，政府重点指导实现多目标，包括继续控制疫情、管控风险，减少重症病例和死亡病例，避免公共卫生体系超负荷运转；同时促进经济社会快速复苏和可持续发展，保持宏观经济稳定运行，做好社会保障；在世界形势复杂多变背景下坚定维护国防安全、社会治安秩序。



值得一提的是，政府领导人不断加强基层工作，积极组团走访调研，着力破除瓶颈，为各地方经济社会发展提出突破性解决方案。因此，经济社会积极复苏。



政府总理范明政强调，目前，世界形势依然复杂多变，对国内影响很大。



2022年第一季度，经济增速良好；宏观经济继续保持稳定；社会保障得到重视并落实到位；政治稳定；独立主权和领土完整得到维护；社会治安秩序得到保障；外交工作得到加强；人民的信任和国际朋友、投资者的信任不断增加。

之所以能取得上述的成就，是因为我们贯彻落实以阮富仲总书记为首的越共中央委员会和政治局的领导和指导；各级政府积极、主动、创造性地运作和处理工作；各级政府与政治体系各机关之间，特别是政府和国会之间保持密切协调等。



政府总理要求政府、各部委和行业采取一切措施有效落实以下任务：促进公共投资的到位进度，实施经济社会复苏和发展计划；继续推进规划工作，消除规划工作中的体制障碍；制定应对乌克兰冲突影响的方案；积极反腐反贪，特别是在股票市场、公司债券、房地产市场的活动中。



下午，政府听取并讨论了有关制定《投资企业生产经营活动的国有资本管理使用法（修正案）》的建议；制定《工业发展法（草案）》、《诊疗法（草案）》等的建议。



政府总理基本同意法律草案的内容和政府成员的讨论意见。政府总理指示有关部委和机关接纳意见并和完成法律草案以提交国会审议。（完）