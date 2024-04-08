越南政府总理范明政：进一步促进越俄油气合作

4月8日上午，越南政府总理范明政在政府驻地会见来越南访问并开展石油、天然气和能源合作工作的俄罗斯联邦扎鲁别日石油公司总经理库德里亚绍夫·谢尔盖·伊万诺维奇（Kudryashov Sergei Ivanovich）。



范明政对越俄关系的积极发展势头，特别是近日越共中央总书记阮富仲与俄罗斯联邦总统普京进行了电话会谈；双方继续保持高层交往机制。在两国良好传统关系的成就中，油气合作是一个支柱，并取得了积极成效。



扎鲁别日石油公司总经理表示，该公司与越南油气集团（PetroVietnam）通过合资企业Vietsovpetro和Rusvietpetro合作40多年，在地质勘探和油气开采方面取得了许多成功；创造就业机会并为各自国家的财政预算做出贡献。



库德里亚绍夫·谢尔盖·伊万诺维奇表示，俄方愿继续推进与越南各领域合作，特别是石油、天然气合作，同时，将与越南的合作扩大到海上风电开发等其他领域。



范明政强，越南始终支持并为促进两国基于“利益和谐，风险共担”原则的石油和天然气合作创造便利条件。



范明政建议扎鲁别日石油公司与越南油气集团深入讨论，明确各个机构、部委和行业的具体任务和权限；为两国汽油和天然气合作不断取得更好成果提出解决方案。 同时，范明政要求各部委审查两国包括石油和天然气领域合作协议在内的高层共识的落实情况，并将其列入越俄政府间联合委员会会议议程。

范明政建议俄方配合解决两国石油天然气合作中所存在的问题；为越南油气集团扩大对俄投资创造条件；建议双方成立专门推动问题处理、研究提出适当的合作内容的工作小组。（完）