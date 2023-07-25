越南政府总理范明政：越通社与老通社应加强合作 在人力资源培训方面相互支持

范明政高度评价两家通讯社50年来的传统友好合作关系。



范明政总理相信越通社和KPL将继续有效落实合作内容；保持其作为越老两国主要新闻机构的地位和作用，为巩固越老两国伟大关系、特殊团结和全面合作关系作出贡献。



范明政建议，今后，越通社与KPL制定具体计划，有效落实两个机构之间的合作协议，为贯彻落实两国高层领导人所达成的共识作出贡献。

双方继续履行好及时、准确向当地新闻媒体提供信息的任务；加大向国际社会宣传两国政策，特别是有关越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系的力度；相互支持，携手打击假新闻，与错误观点作斗争等。



范明政建议双方共同探讨如何在保持传统合作活动的同时，更好地满足新形势下各自国家的信息需求。越南政府支持双方继续加强各级代表团互访，在数字技术时代下共同发展，更好满足各自国家的信息需求；支持越通社与KPL在培训、技术设备投资、多媒体通信发展等方面的合作项目。



范明政同时强调了加强人力资源培训的必要性。





2024年老挝担任东盟主席，范明政建议两家通讯社要配合做好2024东盟年的信息宣传工作以及东盟相关活动。

老挝国家通讯社社长坎培•皮拉帕向越南政府总理范明政通报其与越通社社长武越庄会谈的成果；感谢越南党、国家和人民一直以来对KPL乃至老挝党、国家和人民的支持。

坎培•皮拉帕说，将与越通社保持密切配合，落实好范明政的建议，加大对两国以及两国特殊友谊的宣传力度，与破坏两党、两国友谊的错误观点作斗争。

*当天上午，越通社社长武越庄在国家通讯中心与老挝国家通讯社社长坎培•皮拉帕举行了会谈。





值此越老建交60周年之际，越通社驻万象记者在KPL同事的支持下，对老挝和越老两国友谊进行了全面报道。



越通社《越南画报》（纸质杂志和电子版）老挝语版问世，为进一步加深越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系作出了积极贡献。





越通社还帮助KPL升级其官网，恢复图像数据存储系统；支持老挝语、英语、法语三种语言网站建设等。两家通讯社的技术团队保持定期沟通，及时处理技术方面的问题。



越通社社长武越庄建议今后双方扩大信息宣传覆盖面，助力增进越老特殊友谊。同时，越通社希望KPL继续为越通社记者提供支持。



老挝国家通讯社社长坎培•皮拉帕建议双方继续在业务、技术和新媒体等领域上进行合作。2024年老挝担任东盟主席，坎培•皮拉帕建议越通社协助KPL做好上述重要活动的信息宣传工作。



值此机会，双方签署了新形势下的合作备忘录。



此前，7月21日，老挝国家通讯社社长坎培•皮拉帕访问了清化省。（完）