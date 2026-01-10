越南政府总理范明政：越南电视台信息及时、质量提升、积极转型

在会议上，范明政用关键词组概括了越南电视台2025年的突出成果：“信息及时—质量提升—积极转型—配合有效—机构精简—队伍专业”。范明政指出，越南电视台已全面、及时、准确地更新报道社会生活的方方面面、突出的时事问题以及国内外重要的政治、经济、社会事件，特别是加强政策宣传，有效贯彻落实党、国会、政府的各项决议，近期更是围绕政治局在国家关键领域的决策；主动斗争、驳斥错误敌对观点；大力弘扬人文、积极的价值观。

越南电视台集中精力做好有深度、高质量、产生积极扩散效应的宣传信息工作，既保障政治任务，又满足国内外公众日益增长、多维、多媒体的信息需求。电视台组织了许多富有创意的政论、文化、艺术、娱乐节目，引人入胜；主动积极参与反腐败、反消极、打击走私、自然灾害灾后恢复重建等工作。



不仅如此，越南电视台在数字化转型、应用现代技术、建设数据库方面做得好，确保信息深入、重点突出；主动按多平台方向扩大内容生产与分发；有效发挥数字平台作用，提高对国内外公众的覆盖能力。特别是，电视台正式开播了国家对外电视频道Vietnam Today。电视台主动与许多部委、行业和地方紧密配合，出色完成了许多有强大影响力的突出宣传项目，尤其是围绕越南国庆80周年（A80）、国家统一50周年（A50）等重大事件和国家级大型音乐会。



范明政要求越南电视台继续发扬团结一心、同舟共济的精神，努力克服困难挑战，主动革新思维和工作方式，集中精力更好地履行使命，贯彻落实“团结统一·迎难而上·改革创新·专业高效·全面突破·人民信赖·朋友珍爱·品牌提升”方针。越南电视台要进一步发挥主力媒体机构的作用，提高信息、宣传和思想引导的质量和效果。电视台要明确这是重要、贯穿始终的政治任务；继续为党和国家在信息宣传领域出谋划策、提供战略参谋；做好党、国家和人民之间的桥梁纽带；集中力量对重点内容进行鲜明、全面、深入的宣传报道。

范明政总理向越南电视台的优秀集体和个人颁发政府总理奖状。图自越通社

在会议框架下，范明政代表党和国家领导向越南电视台授予一等劳动勋章；向为建设和保卫祖国作出卓越贡献的越南电视台副台长杜青海授予三等劳动勋章；并向越南电视台的优秀集体和个人颁发政府总理奖状。（完）