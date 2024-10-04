越南政府总理范明政：越南企业和企业家实现“五率先” 与国家一起前行

值此越南企业家日20周年（2004年10月13日~2024年10月13日）即将到来之际，10月4日上午，越南政府总理范明政在政府驻地主持越南政府与企业家、企业代表见面会。会上，范明政强调，越南政府同各部委、地方将实施六大重点任务，并要求企业和企业家实现“五率先”，与国家一起前行。

实施革新近40年来，在越南党和国家的正确政策和路线之下，越南企业家队伍在数量和质量上实现双增长，他们继承了爱国传统，秉持自力更生的意志和为民族奉献的精神，日益肯定其对越南经济体的重要作用和贡献；部分企业已达到地区乃至世界水平，为提高越南在国际舞台上的地位和声誉做出了贡献。

目前，全国正在运营的有93万多家企业、1.44万家合作社、超过500万家个体户。目前，企业和企业家对GDP的贡献率为60%，对劳动力总数的贡献率为85%，对进出口总额的贡献率为98%；与此同时，其积极为社会保障活动做出贡献。

会上，与会代表特别是企业家、企业代表、企业协会代表介绍其商业故事和企业的社会作用，同时为打造不断壮大的越南企业家队伍向政府和政府总理建言献策。

范明政在会议上强调，“越南企业家日”设立20年来，越南工商界取得了强劲发展；新设立企业数量不断增加，成为经济的亮点，在国家仍面临诸多困难和挑战的情况下反映出越南发展需要和努力。提及民族企业、大型经济集团时不可不提到越南军队电信与工业集团（Viettel）、越南油气集团（PVN）、Vin集团、FPT、THACO、和发、TH集团、越南乳业股份公司（Vinamilk）等，其发挥着重要作用，成为引领行业、领域、经济发展的核心力量，为国家品牌强劲增长并走向世界做出贡献。

范明政表示，为促进企业和企业家成长并能够为国家发展作出贡献，政府和各部委重点实施六项重点任务，其中包括营造开放、便利的投资营商环境，特别是建立社会主义定向市场经济体制和各经济成分之间的平等竞争、健康发展空间；发展配套的战略基础设施，包括交通、能源、电信、医疗、教育、社会、文化体育等的基础设施；完善现代商业管理模式，调动全社会一切资源服务于国家发展；为国家，特别是企业和企业家培养高素质人力资源；保护企业和企业家的合法正当权益，不将经济民事关系刑事化；打造一支无愧于祖国历史文化传统的企业家和企业队伍。

本着“少说，多做”、“说到做到，并致力于有效落实”的方针，范明政要求企业和企业家实现“五率先”，即率先推进越南党和国家确定的三大战略突破（体制突破、基础设施突破、人力资源突破）；率先应用第四次工业革命成果，促进科技发展，进而更新传统增长动力，有效挖掘新增长动力；为稳定宏观经济、控通胀、促增长率贡献力量；率先建设和管理现代企业，为建设智慧国家、廉洁政府作出贡献；率先建设民族大团结，做好社会保障。

范明政希望并相信越南工商界将不断发展壮大，与全国一道实现到2030年越南成为工业现代化、中等偏高收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家的目标。（完）