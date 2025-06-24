越南政府总理范明政：越中在科技、创新、数字化转型领域中的合作是无界限的

越通社特派记者报道，在中国天津出席世界经济论坛第十六届新领军者年会并开展系列活动期间，越南政府总理范明政6月24日下午出席中国-越南企业论坛。



以“在绿色能源、智能制造和创新驱动的基础上，推进基础设施建设、现代金融服务合作与生产能力升级”为主题的中国-越南企业论坛，迎来了包括越南政府副总理兼外交部长裴青山在内的众多嘉宾出席。两国各部委、地方政府领导，越中两国驻外大使，以及来自越南和中国的大量企业代表与会。



论坛上，与会代表回顾了越中经贸合作的现状，并介绍了双方在合作与投资方面的潜力与需求。各位代表一致认为，在越中关系良好稳定的背景下，经济合作是双方关系的重要支柱，并持续保持良好发展势头。



2024年，越南继续保持其作为中国在东盟区内最大的贸易伙伴地位，并成为中国的第四大贸易伙伴。双边贸易额达2052亿美元，同比增长19.3%。2025年前五个月，越中双边贸易额已达929亿美元，同比增长18.7%。



投资方面，截至2024年底，中国在对越投资的148个国家和地区中位列第六，对越南注册资金总额累计达308.3亿美元，正在开展的投资项目共5111个。



中国企业普遍认为，越南是本地区发展最快、最具活力的经济体之一，拥有良好的投资环境。中方企业希望在越南开展投资合作，尤其是在基础设施、高新技术、能源（特别是电力能源）、金融等领域，其中包括共同推动建立国际金融中心等项目。



越南政府总理范明政在论坛上发表讲话时，对中国在治国理政和国家建设方面表示钦佩与祝贺。范明政强调越南愿意向中国学习在这些领域中的成功经验。



范明政指出，中国在战略性基础设施建设、科技发展和创新领域取得了飞跃式进展，已成为这些领域的强国，持续展现出大国担当，在全球舞台上掌握主动权、主导“这场游戏”。



回顾越中关系“山连山、水连水”的良好发展历程，越南政府总理范明政表示，在两国关系的基础上，两国企业不仅应携手合作、共同发展，更应为两党、两国以及两国文明、文化之间的关系作出贡献，推动越中全面战略合作伙伴关系的发展，携手构建具有战略意义的越中命运共同体。

范明政总理指出，当前世界形势下的困难和挑战多于机遇和有利条件。因此，两国以及两国企业更应团结一致、增强信心，做好应对困难与挑战的准备；要把困难和挑战化为发展契机与机会，为营造地区乃至全球和平、稳定、合作与发展环境作出贡献。



范明政总理指出，越中两党两国高层领导已就构建具有战略意义的越中命运共同体达成共识，其核心内涵体现为“六个更”，其中包括“合作更加深入务实”。这一倡议有助于将经贸与投资关系打造成为两国关系中的亮点和重要支柱；企业则成为连接两国经济的重要桥梁和纽带。



范明政总理表示，两国在经济合作方面仍拥有广阔空间和巨大潜力，其中在科学技术、创新、数字化转型、绿色转型、循环经济等领域的合作是“无界限”的。范明政总理建议各家企业积极推动合作、投资与经商，在互利共赢、利益共享、风险共担的精神下共同开创发展新局面。



论坛上，在越南政府总理范明政及与会代表的见证下，越南与中国企业、集团交换了9项合作与投资协议，涉及能源、铁路、信息技术、电信、房地产、运输、进出口等领域。（完）