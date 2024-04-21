越南政府总理范明政：谅山省要聚资源促发展

4月21日下午，越南政府总理范明政出席谅山省《2021～2030年规划和2050年愿景》发布仪式暨2024年投资促进会。

范明政总理在活动中建议谅山省积极落实好规划，加大招商引资力度，促进快速可持续发展，成为连接经贸、投资的中心，弘扬民族文化；建设和平、友好、合作与发展的边界线。

政府总理2024年3月19日签发第236/QD-TTg号决定，批准《2021 - 2030年谅山省规划和2050年愿景》，其中确定了2030年谅山成为北部山区和丘陵地区的增长极和经济中心。该省是越南与东盟国家、中国与欧洲经贸联系日益重要的桥梁纽带；社会稳定、国防安全、生态环境等得到保障。到2030年，谅山省的经济规模和人均GDP跻身北部山区和丘陵地区5个领先省份之列。

规划提出了8项核心任务，即创新制度和完善机制；基础设施发展；提高人力资源质量；将旅游业打造成为经济增长的支柱产业；促进创新创业的蓬勃发展；调整农业结构，加速新农村建设；弘扬优良传统和文化特色；加强国防安全，确保社会秩序安全稳定。

《规划》确定了4个发展突破口，即数字化转型，大力改善投资、生产、营商环境，为吸引投资、发展经济创造有利条件；发展社会经济基础设施；加快推进城镇化建设；发展口岸经济、贸易、服务、旅游业，将其视为带动经济增长的支柱产业；朝着提高质量、竞争力、绿色、安全、现代化方向发展工业，使其成为经济发展的重要动力。

采用1个发展轴、2个经济走廊和3个社会经济区的模式发展谅山省。其中，同登-右陇县(Hữu Lũng)经济发展轴与南北经济走廊对接（沿着高速公路连接谅山省与北江省、北宁省和和首都河内）。

谅山的两条经济走廊包括：高禄经济走廊（连接梁山省与高平省）和谅山新城区-禄平-停立经济走廊（连接谅山省东部经济区与广宁省）。

三个社会经济区包括：谅山市新城经济动力区、芝陵县、右陇龙县；东部经济区（包括禄平和停立县；西部经济区包括文关县、平嘉县、北山县、文朗县、长定县）。

范明政总理强调，谅山必须重点落实的三项重点任务，包括巩固和加强越中两国和两国人民同志加兄弟的团结、友谊和紧密、长期稳定合作关系；根据两党两国领导人所达成的共识，特别是《关于进一步深化和提升越中全面战略合作伙伴关系,构建具有战略意义的越中命运共同体的联合声明》通过和平友好方式维护独立主权和领土完整，加强边境地区的国防安全能力；发挥谅山作为与地区各省市以及越南-东盟和中国之间的交通和经济互联互通等的桥梁作用。

谅山省应创新思维，最大限度发挥内部资源优势，弘扬历史文化传统；推动公私合作，以公共投资带动私人投资；聚资源促发展。

同时，优化人力资源，引进人才，促进创新，加速科技应用；注重发展农业、加工业、贸易、物流、旅游；注重人文建设。

在活动中，范明政见证了各企业为谅山省贫困群众“消除危房运动”捐助1600多亿越盾的仪式。（完）