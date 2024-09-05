新闻
越南政府总理范明政：让越南民族成为一个有智慧的民族
阮廷炤中小学学校成立于1982年，其使命是抚养、教育河内市盲童。1988年起，该校获许招收无残疾学生。目前，学校对1至9年级的视障学生实行融合教育模式。学校凭借诸多优异成绩荣获了河内市和中央政府授予的多项崇高奖项。2024~2025学年，学校接受新学生近1600名。
在听取了越共中央总书记、国家主席苏林致全国学校的新学年贺信后，范明政总理代表党和国家领导人在典礼上发表讲话，向全校师生致以新学年最美好的祝愿。
范明政回顾敬爱胡志明主席的教诲：“十年树木，百年树人”、“没有知识的民族就是一个弱小的民族。” 他强调，铭记胡志明的教诲，多年来，党和国家一直把教育培训作为最高国策，出台并有效落实了许多发展教育培训的机制和政策。
越南教育培训事业取得了重要成就，“全面、彻底地推进教育培训改革”项目落地见效，日益满足国家工业化、现代化和一体化进程要求。
范明政强调，2024-2025年新学年要继续发挥 实施“以学生为中心和主体，以教师为动力，以学校为支撑，以家庭为后盾，以社会为基础”方针取得的成果；抓紧改正并努力做好未能做好的工作，力争取得更高的成绩。
对于残疾学生来说，要确保他们具备所有必要的技能和知识，毕业后能够独立生活并自信地融入社会。同时，要关心培养一支适应教育改革要求的师资队伍。范明政强调，阮廷炤学校的学生一直受到社会的关注、家庭和学校的关爱、老师的悉心教导。政府总理希望同学们能克服困难，挑战和不足，勤奋学习，奋发向上，不断进取，树立远大理想，为社会和国家做出贡献。
范明政强调，人员是祖国建设和保卫事业最宝贵的资源；决不让任何人掉队。范明政祝愿阮廷炤学校全体管理干部、教师队伍始终弘扬对职业的责任感和热情，克服一切困难，战胜一切挑战，坚持教育培训工作根本性、全面改革目标，同时祝愿同学们——国家未来的主人健康快乐、好好学习、乐观生活，实现自己的梦想和抱负，使越南民族成为一个有智慧的民族，正如敬爱的胡志明主席所期待的那样 。
值此新学期开学之际，越南政府总理为阮廷炤学校师生赠送计算机教室，并视察学校设施、教学和生活条件。（完）