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越南政府总理范明政：落实优抚政策是长期性、经常性任务
目前，该中心有60余名干部、医生和护理员，照顾和管理广义省以北20个省市的112名重度残疾军人及优抚对象。
越南政府总理范明政亲切慰问金榜县伤残军人康养中心的伤残军人。
近75年来，越南党、国家一向关心领导和指导有关部门做好伤残军人和烈士抚恤政策，号召全民积极参加“知恩图报”、“饮水思源”、“全民照顾伤残军人、烈士和对革命有功人员”等的运动。
目前，920万人从优抚政策收益，全国共有65个优抚对象康养中心，其中，重度伤残军人康养中心多达30个。
范明政总理强调，关心、照顾和提升伤残军人、烈士家属和对革命有功者的物质和精神生活水平是越南党、国家的一贯政策，也是越南民族饮水思源的道德准则。
范明政建议劳动荣军与社会部和有关部门严格落实越南党和政府的相关优抚政策，将落实优抚政策视为整个政治体系和全社会的经常性和长期性的任务。
范明政建议继续核查有关政策，及时解决遇到的问题，使其符合实际情况；推动开展“知恩图报”、“饮水思源”、“全民照顾伤残军人、烈士和对革命有功人员”等的运动，举全社会之力携手奋力照顾好有功人员。
值此越南荣军烈士节75周年之际，政府总理范明政向全国革命老前辈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄和有功人员致以亲切的慰问和祝福。
范明政总理亲切慰问金榜县康养中心伤残军人、干部和工作人员，并向他们赠送慰问品。
当天下午，范明政总理走访慰问河南省府里市明开坊一位英雄母亲和一位烈士家属。
当天，范明政总理向河南省30个优抚家庭代表赠送价值1000万越盾的存折。（完）