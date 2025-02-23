越南政府总理范明政：胡志明市国家大学必须成为教育、研究领域的先驱

越南政府总理范明政23日在出席胡志明市国家大学建校30周年（1995年1月27日~2025年1月27日）庆典时指出，凭借系列傲人成绩，胡志明市国家大学成为了越南高等教育卓越努力、全面革新和不断发展的象征。

经过30年的建设与发展，胡志明市国家大学目前有17个专业、3个领域获得世界排名，其中14个专业进入世界500强。在8所成员大学中就有7所实行财政自主权。胡志明市国家大学正在努力成为亚洲顶尖大学、是人才聚集和传播越南知识与文化之地。

范明政代表党和国家领导人向胡志明市国家大学颁发一等劳动勋章，向该校全体师生致以最诚挚的慰问。

范明政表示，数千年来，教育一直伴随并弘扬民族悠久文化，为建设和保卫祖国事业作出巨大贡献。越南党和国家始终把教育培训事业作为基本国策，从20世纪90年代初就颁布系列决议，大力推进教育培训改革。

范明政高度评价并热烈祝贺胡志明市国家大学取得的傲人成就 。他强调，国家正在步入繁荣昌盛新纪元，瞄准到2030年成为具有现代化工业和较高人均收入的发展中国家和到2045年成为具有高收入的发达国家两个百年战略目标。为实现这一目标，未来几年，越南必须保持两位数增长，其中科技、创新、数字化转型和高素质人力资源被确定为关键和决定性因素。

范明政对胡志明市国家大学努力成为亚洲顶尖研究型大学表示赞赏，要求教育培训部同有关部门和地方集中精力，落实好中央政治局有关对教育培训进行根本性的全面改革的第91号结论及相关决议，将学校自主权与教育质量提升相结合；有鼓励科研成果转化和科研合作的机制和政策等。

范明政建议胡志明市国家大学落实好中央有关发展教育培训的各项决议；注重发展科学家队伍；制定亚洲领先的半导体技术、生物、数字化转型与人工智能等领域的人才培养计划和科研项目；发展国家创新中心，连接区域及亚洲地区；提升财政可持续性；建设绿色、现代、具有特色的胡志明市国家大学城区。

范明政建议胡志明市国家大学创新思维与方法论，以“远见卓识、广阔视野、深入思考和宏大实践”为指导，解决实践中提出的问题；培养优质人才，推动科技创新，专注于科学研究、数字化转型、绿色转型、循环经济和知识经济，特别是在人工智能、半导体、大数据、量子技术、光学和新材料等新兴领域取得突破。

范明政希望并相信，胡志明市国家大学将继续弘扬30年发展的优良传统和成就，不断努力创造突破，与全国一道努力迈进新纪元，为创造越南奇迹贡献力量。（完）