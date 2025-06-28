越南政府总理范明政：继续审查并解决美国关切

6月28日中午，越南政府总理范明政主持召开会议，继续研究并解决美方在贸易和关税等方面的关切。



越南政府副总理兼外交部长裴青山、工贸部长阮鸿延，以及有关部委行业和相关机构的负责人一同出席。



在听取报告、意见和结论后，范明政总理对各部委、行业积极主动处理和解决美方关切的问题和内容给予高度评价。



范明政总理表示，在世界和地区形势快速复杂并难以预测的背景下，我们将继续坚定追求今年经济增长8%以上的目标，同时保持宏观经济稳定，控制通货膨胀，确保各大平衡，改善人民的物质和精神生活。为了实现这一目标，我们继续促进与包括美国在内的所有伙伴的合作。

在越共中央政治局和苏林总书记的指导下，越南始终本着合作、主动、积极、高效和坚定不移的精神，愿意展开对话并审议包括美国在内的合作伙伴所关心的问题和要求，愿意听取和吸收意见，在国际惯例基础上，遵守两国之间的法律和协议，适当处理建议。



范明政总理指出，双方应认真倾听彼此意见，确保利益和谐，风险共担，互利共赢。如有问题，应共同解决，符合两国、两国人民、双方企业和相关者的利益；同时，不得影响越南的国际承诺，确保越南的核心利益，满足维护独立、主权和建设独立自主、积极主动融入国际社会、深入、务实、有效发展的经济体系的要求。



对于体制机制方面的障碍，双方将进行对话，寻求合适的解决方案。对于超出各自权限的问题，将提交主管部门审议和决定，进而促进经济社会发展，促进双方经贸投资合作乃至两国关系整体稳定、健康、有效发展。（完）