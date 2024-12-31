越南政府总理范明政：继续完善农业、农村、农民的体制机制

31日上午，政府总理范明政主持召开了题为“激发致富，推动国家繁荣发展、人民幸福的渴望，稳步迈进新纪元”的2024年政府总理与农民对话会议。这是政府总理直接倾听农民们、各家合作社、专家、科学人员、企业家等的意见和建议的良好机会，从而有效实施党和国家各项主张和政策。

设在政府驻地的会议主会场与全国63个省市的分会场视频连线。在出席会议的超4500名代表中，农民和各合作社代表超2000名。

在解答与会代表关注的问题后，范明政在会议上发表总结讲话强调，2024年，自然灾害特别是超强台风“摩羯”造成了重大损失，受灾最为严重的是农业、农民和农村。但在越南党的领导下，在整个政治体系的努力下，以及在人民和企业的共同参与下，越南经济社会继续向好、积极复苏。2024年全年完成和超额完成了全部15项主要目标。

其中，农业增长3.3%，超过既定目标；农、林水产品出口额估计突破625亿美元，比2023年增长18.7%，贸易顺差达180亿美元，占全国贸易顺差的70%以上。越南农产品远销全球190个国家。越南大米生产为确保粮食安全做出贡献，大米出口额达50多亿美元。农业确立了其作为经济支柱的地位。

范明政明确指出，农业、农村、农民发展需要整个政治体系、各界人民、企业的共同参与。特别是，必须进一步完善相关体制、机制、政策，因为体制、机制、政策是资源，但同时也是“瓶颈中的瓶颈”。与此同时，要制定并落实好规划工作，其中包括产业规划、土地规划、生产经营规划等；加强土地管理和使用，完善法律体系，更加有效地利用土地资源；加强太空、海洋、地下空间开发利用力度；政府在资本、保险等方面提供优惠政策，鼓励企业投资农业。

范明政要求继续促进区域互联互通、生产互联互通，实现产品、市场和供应链多样化；拓展农产品市场，重点提升农产品质量和品牌建设；加强科技创新在农业生产和农产品加工中的应用等。

范明政表示，越南党和国家继续实施农业、农村、农民发展的三大战略突破，包括体制建设和完善方面的突破、基础设施建设方面的突破、人力资源培训和劳动力转移方面的突破。政府总理呼吁弘扬自力更生、团结统一、共同努力精神，力争实现共赢、共促发展。（完）