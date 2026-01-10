越南政府总理范明政：经济外交亦须真诚相待、利益和谐、风险共担

会上的报告显示，2025年，在高层领导开展的75项外交活动框架内，越南已与17个国家提升关系级别，签署350项合作协议，是2024年的2.5倍。此举加强了互联互通，吸引外部资源服务于经济社会发展目标的实现，提升了应对国际经济贸易波动的适应能力。



越南品牌与产品推广工作成效显著；旅游推广促进工作得到重视，开展了丰富多彩的活动并取得令人印象深刻的成果，为服务、旅游领域的增长作出了积极贡献。



各驻外代表机构已开展近500项促进贸易、投资和旅游的经济外交活动；协助各地在境内外举办超过150场贸易投资促进活动；支持各省市与国际合作伙伴签署约100项协议。

经济外交取得了具有状态转换、扭转局势性质的重要成果，可概括为：“主动积极——市场拓宽——质量提升——成效显著——经济增长——人民受益”。

通过经济外交活动，成功吸引多家领先科技集团赴越投资，推动若干重要投资项目；协助越南科技企业对接合作并开拓海外市场。建立并巩固海外越南知识分子网络，其中制定了引进100名顶尖专家回国工作的实施计划，已汇集约5000名海外越南专家、知识分子和企业家数据。

范明政总理在会议上发表总结讲话。图自越通社

秉持“团结以创造力量，合作以获取利益，对话以增进信任”的方针，以及“外交工作特别是经济外交必须真诚相待，秉持利益和谐、风险共担的精神”，范明政要求各部门、各地方、机关、企业及越南驻外代表机构坚决部署、具体化并切实落实好党和国家的主张政策，特别是即将召开的越南共产党第十四次全国代表大会的决议、政治局已经和即将颁布的各项战略决议。

为大力有效挖掘新的增长动力，范明政要求加强与主要、传统伙伴的合作，拓展与潜在伙伴的合作；拓展在云计算、人工智能、半导体芯片等领域的合作；积极坚决维护国家在面对大型合作伙伴时的权益。



与此同时，政府总理要积极果断地支持企业发展、扩大投资、进军国际市场，构建包含银行、物流、人力资源、法律支持在内的协同服务体系；注重服务对象为中小企业；与世界大型科技集团合作。



关于要求加强在海外推广促进越南产品与品牌，范明政指示工贸部早日完善支持越南企业走向世界的计划；大力连接吸引国际企业、投资者进行长期合作与经营，支持越南有效运营国际金融中心、投入运作的自由贸易区；推动边境经济发展。



范明政指出，必须继续主动积极参与并对多边论坛作出实质贡献，其中包括世界经济论坛；着力办好2027年APEC领导人会议周；有效承担多边机制主持方的角色；促进清真产品出口，聚焦中东市场；与国内各地方并肩同行，促进招商引资，为各地方商品寻找销路。（完）

