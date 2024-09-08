越南政府总理范明政：紧急克服三号风暴造成的后果

越南政府总理范明政在会上发言呼吁全国民众、机关和企业本着互帮互助精神，为灾区民众伸出援手。



据最新报告，截至9月8日上午，第三号风暴 “摩羯”已造成9人死亡187人受伤，3279 间房屋受损，超过400根电线杆倒塌，许多商店、工厂、学校的屋顶被大风卷走，道路上无数树木被连根拔起，12.15万公顷水稻和农作物被淹，超过 1000 个水产养殖厂受损等。

截至9月8日上午，第三号风暴 “摩羯”已造成9人死亡187人受伤，3279 间房屋受损。图自越通社

预计9月8日和9日两天，风暴残余环流将导致越南北部地区出现大到暴雨，部分地区出现山洪、山体滑坡等灾害风险。



范明政总理在听取各部门、机关、单位领导的报告和各位政府副总理的意见后表示，第三号风暴是近30年来最大的风暴，给人民群众造成了巨大人员伤亡和财产损失。



范明政总理对各部门各地区全力以赴开展台风防范和灾后恢复重建工作给予表扬，同时指出在防风暴工作中吸取的经验教训，包括动员力量、组织实施、信息宣传等方面的工作经验。

台风导致大量树木倒伏、倾斜。图自越通社

范明政总理要求各部门和地方做好灾害损失核查评估工作，迅速恢复供电和通信服务，集中精力应对台风残余环流引发的洪涝、泥石流等灾害。



各部委、主管部门按照职能、任务和权限，积极主动开展第三号风暴救灾重建工作。根据实际情况，切实做好资金、物资、粮食安排部署工作，必要情况下建议中央提供支援，确保在9月8日24时前恢复企业生产经营活动和人民正常的生活秩序。（完）