越南政府总理范明政：精准施策促进经济快速可持续增长

2月21日，越南政府总理范明政主持政府与各地方会议，落实中央委员会结论、国会决议和政府关于经济增长和促进公共投资资金到位的决议。

政府总理范明政在会议开幕式上发表讲话时指出，2025年具有重要意义，是国家众多重大纪念活动；继续完善和优化政治体系的组织结构；以及加速推进、冲刺2021-2025五年规划目标的一年。2025年，越南也将举办各级党代会，迈向越共第十四届全国代表大会的一年，为实现100年战略两个目标，力争到2030年发展成为拥有中等偏上收入的现代化工业国家，到2045年发展成为高收入的发达国家。

其中，增长目标具有十分重要的意义，决定经济规模、人均GDP和其他目标。因此，要促进经济快速可持续增长，不断实现新纪元繁荣富强和文明国家、人民美好生活的向往。

政府总理提出2025年增长目标至少达8%，为后续阶段实现两位数增长做出准备。在此基础上，中央已作出结论，政府已颁布有关增长目标，并向各部委行业部署任务的决议，国会已通过经济社会发展目标计划。“党已指示，政府已统一，国会已支持，人民已认同，祖国寄予厚望，只谈前进、不谈后退”，政府总理强调。

为了成功实现战略目标，别无选择，我国必须在未来二十年内保持高速、可持续增长，这样才能跨越中等收入陷阱，并成为高收入的发达国家，成功实现繁荣富强和文明国家、人民美好生活的向往。

政府总理要求，这是整个政治体系、各部委行业、地方政府、单位、企业和人民的特别重要任务。在实现快速发展的同时，要维持可持续性，确保宏观经济稳定、抑制通胀、保障民生、保护环境等。

范明政总理认为，未来的任务十分艰巨，但我们必须“下定决心、付出更大努力、采取更果断行动、突出重点、精准施策，干一事成一事”，抓住机遇，将困难和挑战转化为前进动力，成功实现目标，引领国家更快、更强、更远、更高地发展。

范明政总理要求与会代表集中讨论核心解决方案、关键杠杆和支撑点，以确保上述目标和要求落实到位。（完）