越南政府总理范明政：竞赛运动和奖励工作是国家的内生力量

在8月16日举行的中央奖励竞赛委员会（以下简称委员会）2021-2026年任期第九次会议上，越共中央政治局委员、政府总理、委员会主席范明政发表总结讲话时强调，竞赛运动和奖励工作是国家的内生力量，所以其必须有重点、务实有效、不形式化。

据委员会的报告，2021年至今，政府总理、委员会主席已发起四个全国竞赛运动，即“全国团结、同心协力，防控并战胜COVID-19大流行”、“推动同步现代化基础设施发展，践行勤俭节约、反浪费”、“举国竞相建设学习型社会，推动终身学习”、“全国建设学习型社会，推进终生学习” 以及“2025年消除临时住房和危房”；同时，继续部署2021-2025年“全国合力建设新农村”、“2021-2025年致力于贫困人口——不让任何人掉队”、“2021-2025年公职人员实施办公室文化”等三个竞赛运动。

其中，“全国团结、同心协力，防控并战胜COVID-19大流行”竞赛运动为“扭转局势、转变状态”做出了贡献，特别是疫苗接种方面的领先，使得死亡率非常低。

“推动同步现代化基础设施发展，践行勤俭节约、反浪费”竞赛运动在全国范围内大部分建筑工地营造了充满活力的工作氛围，为高速公路里程新增858公里、500千伏三回输电线路准备并网发电做出贡献等。

奖励工作方面，2021年至今，委员会提请政府总理表彰近3.5万个个人和集体，提请国家主席表彰近35.2万个个人和集体。

从现在到2025年底，越南将迎来多项重要节庆，包括首都解放70周年、越南人民军建军80周年、越南共产党建党95周年、南方解放和国家统一50周年、胡志明主席诞辰130周年、八月革命暨国庆80周年、人民公安传统日80周年等。

政府总理在会议上发表总结讲话时强调，爱国竞赛运动和奖励工作是始终联系在一起的两个内容，是民族和国家的内生力量之一；是党领导下的整个政治体系和全体人民的任务。做好爱国竞赛运动和奖励工作，为圆满完成各级党代会，特别是越共十三大确定的任务注入动力和给予鼓舞。这是一项经常性、突发性的政治任务，既是当前的又是长期的，必须经常关注、集中力量做好这项工作，确保民主、客观、创新、紧扣实际、务实有效。

范明政对2021年至今竞赛运动和奖励工作取得的成果给予高度评价，同时代表委员会赞扬各部委、地方、团体、组织的责任精神及其积极响应，有效开展爱国竞赛运动，为国家经济社会发展作出了重要贡献。

范明政同时指出了一些不足之处及其原因、经验教训，并强调，必须践行胡志明主席的教诲：“竞争就是爱国，爱国就要竞争。 “参加竞赛的人最爱国”，要动员民族大团结、整个政治体系、每个人、全社会的力量，克服一切困难和挑战，奋力拼搏，争取胜利，完成既定目标和任务。（完）