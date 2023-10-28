越南政府总理范明政：科技创新助力越南更好地与世界接轨

10月28日上午，越南政府总理范明政出席位于河内和乐高科技园区（NIC Hoa Lac）的国家创新中心新基地落成典礼暨2023年越南国际创新展2023年越南创新国际展览会（VIIE 2023）开幕式。

*打造具有全国影响力的科技创新基地

NIC 的主要任务是： 支持企业获取创新资源； 发展创新和创业生态体系； 培育和造就高素质科技创新人力资源；发展越南创新网络。

NIC Hoa Lac总办公面积近2万平方米，包括2栋办公大楼和1栋国际会议中心大楼； 该项目耗资近1万亿越盾（约合人民币3.07亿），使用社会资本建成。

除了设施建设外，NIC还在全球范围内发展越南创新网络。 迄今为止，该网络在20个国家和地区有2000名成员。

在出席NIC落成典礼之前，范明政总理参观了2023年VIIE展览会。

为期5天的2023年越南创新国际展览会于2023年10月28日至11月1日在NIC 和乐基地举行，汇聚了数百家“科技巨头”以及典型的创新创业企业参加，包括SK、三星、谷歌、Meta、昕诺飞、因特尔、VISA、Viettel、FPT、THACO、VNPT、Sovico、VNG、MoMo...等。

VIIE 2023展会将展示和介绍NIC的8个重点领域，包括：智慧工厂、智慧城市、数字内容、网络安全、半导体产业、环境技术、氢技术和医疗技术。

在展览会的框架内，将举办许多活动，包括专业国际研讨会；越南创新创业投资基金论坛（VVS）；STEAM & Robotic等活动。

越南计划投资部部长阮志勇在竣工典礼上发表讲话时表示， NIC和乐是世界上首个属于国家所有，为国家的共同目标服务，有专门的机制，由社会资本投资经营的世界上首个创新中心模式。

NIC 和乐的落成，不仅标志着国家创新基地的形成，更是一个象征，象征着越南以科学、技术和创新为基础，朝着快速、可持续的方向推动增长模式创新的决心，致力建设独立、自主、创新的国家，成功推进国家工业化和现代化建设。

范明政总理在活动中指出，为了落实党和国家有关科技创新的决策部署，政府已采取了具体行动全面推进创新生态体系发展，为科研活动、科技应用和技术转让等活动营造良好环境。

范明政强调，该活动旨在促进生态体系体系中各主体之间的深度高效对接，同时扩大越南与地区及全球国际伙伴的合作关系。

范明政总理表示，NIC和乐将助力拓展国家创新空间；展现出敢想、敢做、敢于创新求发展的精神，成为国家创新的典范。

范明政强调，致优深度高效融入国际社会，掌握科学技术和创新，越南才能与国际接轨，并最好地吸收人类的科技进步。

范明政要求继续完善越南创新活动的机制和政策，满足生态系统特别是创新创业企业在发展进程中的需求。

范明政建议制定相关的战略、计划和行动计划，重点发展科技含量高、高附加值的产业，如半导体产业、绿色氢技术等，并为各产业和领域的发展提供基础设施和高素质人力资源。

范明政提议弘扬生态体系中各主体（大型企业、中小企业、研究院、高等院校、创新支持组织、孵化器）之间的合作精神，形成高效、可持续和全面的对接。同时，扩大科技创新领域的国际合作。

范明政建议各国驻越大使馆、国际组织和科技集团扩大经营投资活动，本着“利益和谐、风险共担”精神支持越南创新生态体系中的各家企业。

在活动中，越南政府总理范明政见证了NIC与11个国内外伙伴在科技、培训等领域签署的合作协议的签字仪式。（完）