越南政府总理范明政：秋季经济论坛是凝聚智慧、共享利益的平台

提升对外部冲击的韧性



分享有关越南从过去走到今天的历程，以及实现到2045年成为工业发达国家的最大动力时，政府总理范明政表示，越南赢得独立、自由已经80年，但长期经历战争、封锁和禁运，承受了诸多痛苦与损失。越南不忘过去，但已搁置过去、尊重差异、寻找共识、面向未来。



因此，越南愿意作为所有国家的朋友和可靠伙伴，并且事实上已经成为世界所有大国的合作伙伴。



越南确定，在今后的发展道路上，科学和技术将成为推动国家到2045年成为高收入发达国家的关键动力。尽管这一目标极其艰巨，但凭借“远见卓识、思深谋远、着眼大局、有力行动”的精神，越南下定决心实现目标。



政府总理指出，当今世界正面临诸多挑战。越南之所以能够克服困难并取得今天的发展成就，是因为有了越南共产党的领导；拥有来自人民和企业的力量；拥有全民族的大团结；结合民族力量与时代力量；并始终坚持独立自主的路线，坚定走社会主义道路。



政府总理范明政指出，数字化转型与绿色转型是越南实现快速、可持续发展的客观要求、战略选择和首要优先事项；两者在一个过程中必须齐头并进。范明政强调，要推进数字化转型与绿色转型，首先必须提高认知，将认识转化为行动，并通过具体、可行、高效的方案落实；必须完善制度，将制度转化为国家竞争优势；必须建设绿色基础设施和数字基础设施；必须具备人才资源和智能管理能力。



特别的是，必须具备推进绿色转型和数字化转型的人力资源。因此，越南 确定国家资源在导向和激活方面发挥主导作用，同时必须建立机制，调动社会各方资源，特别是公私合作资源，包括内部和外部资源，以服务于发展。



在回答世界经济论坛（WEF）执行董事马思远关于中小企业和初创企业在越南发展过程中的作用时，政府总理范明政表示，在发展过程中，越南动员全社会的综合力量，其中除了大型企业和外资企业外，还有中小企业。因为在越南，中小企业占企业总数的95%至97%，对财政预算贡献巨大，为大量劳动者提供就业机会。

范明政总理与与世界经济论坛（WEF）执行董事马思远进行对话。图自越通社

关于政府总理对在全球经济中实现发展的东盟的长期愿景，政府总理认为，越南的发展与东盟及世界的发展密不可分。为实现该目标，东盟必须在整个组织内部保持团结一致；通过分享、合作与互联互通，充分利用各成员国及整个地区的突出机遇、竞争优势和独特潜力。



关于越南在推动全球对话方面的观点和作用，范明政总理认为，在当今世界，对话在有效解决各类问题、避免利益冲突和对各方造成伤害等方面发挥着愈发重要的作用。要使对话取得成功，必须激发全球各民族的共同价值观；对话必须以公正、尊重和相互理解为基础。



关于科技时代中青年发展的准备与使命，政府总理强调，国家的前进也意味着每一位公民的前进。近期，越共中央政治局已颁布多项战略决议，为国家的路线和政策奠定基础，并将与即将召开的越共十四大决议共同引领国家迈入新时代。



其中，越南确定人是发展的中心、主体、动力和资源，其中包括青年。越南提升对青年的作用认知；建立制度保障青年能够自由创造和贡献；为青年提供知识基础；支持青年创业和创新；在青年面临人力资源困难时给予支持；在青年遇到困难或风险时予以保护和帮助等。



政府总理与世界经济论坛执行董事的对话内容获得与会代表高度评价和热烈响应。



万事开头难——迈向年度国际经济论坛



在2025年秋季经济论坛闭幕式上致辞时，政府总理代表苏林总书记衷心感谢各位嘉宾参加本次论坛。



政府总理表示，以“数字时代中的绿色转型”为主题的2025年秋季经济论坛已取得圆满成功，并留下了诸多特别印记。其中，论坛具有历史意义：这是越南首次与世界经济论坛合作举办，为在胡志明市建立年度秋季经济论坛奠定了基础。世界经济论坛领导及众多嘉宾的参与，充分体现了对越南这一倡议的支持。



政府总理表示，论坛对以人为本的理念给予高度赞同：人既是主体、目标、动力，又是发展资源；发展必须为人民带来温饱与幸福。绿色转型和数字化转型都应以人为中心；科技和人工智能必须服务于人类，而不能取代人类。



与会代表均高度评价、支持，并表示愿意在越南新的发展征程中携手合作。越南将继续作为国际社会可靠、负责任的伙伴，为人类和平、稳定与共同发展作出贡献，同时继续成为外国投资者安全且充满潜力的投资目的地。



为了将愿景和共识转化为实际行动，本着“言必行、行必果”，“不说不、不说难、不说做而不做”的精神，政府总理要求各部委及中央机关认真研究、吸收采纳论坛上各位代表的意见和建议；在此基础上，迅速审查并完善制度和法律体系；尽快出台卓越激励机制和政策，鼓励投资绿色技术和数字技术。特别的是要加快行政改革，简化行政审批和经营条件，为企业和投资者创造一切便利。



政府总理强调，越南正面临历史性的发展机遇，其中绿色与数字双重转型革命是一段漫长且充满挑战的历程，但别无他路。范明政总理希望并相信，胡志明市乃至越南将能够克服一切挑战，在新时代中实现强劲突破，成为“国际超级都市”，为越南的繁荣发展作出重要贡献，并持续积极推动地区及世界的和平、合作与可持续发展。（完）

