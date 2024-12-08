越南政府总理范明政：电力行业要拥有须扭转局面、改变现状、避免电力短缺的项目

12月8日上午，越南政府总理范明政出席广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路项目（以下简称为“输电线路项目”）建设投资工作总结会议。

会议以线上和线下相结合方式举行，设在河内电力集团的会议主会场与该输电线路经过的9个省市和全国63个电力公司分会场视频连线。 据越南电力集团（EVN）的报告，该集团指定越南国家输电总公司（EVNNPT）作为该输电线路项目的投资方，全长519公里，塔架基座1177个，经过广平、河静、乂安、清化、宁平、南定、太平、海阳、兴安9省的43个县市211个乡（坊），投资总额22.3万亿越盾（折合人民币64亿元）。这是提高电力系统运行稳定性，增加2024年及后续年北部电力供应量，保障国家能源安全的一项关键、紧迫和十分重要的工程。 在政府和政府总理的大力指导和各部委、地方和人民的关心与支持下，越南电力集团和越南国家输电总公司已立下决心，努力历经6个多月的时间，完成该项目的通电工作而不是像往常一样需要 3-4 年。

范明政在会议上发表讲话时代表政府凸显了该项目对国家能源安全特别重要的意义，并强调，只要有决心、敢想敢做，没有什么是不可能的。该项目有助于提升电力行业在国内外人民和企业心中的作用、地位和声誉；为巩固信心、本领、智力和创造力。

至于经验教训，范明政认为，该项目取得的成功取决于全民族大团结力量、整个政治体系的力量、党的领导和人民及企业的创新创意和力量。另外，及时化解所有困难，采取强有力的行动，把握重点工作，做好任务分工工作，同时加强督促与检查工作，确保工程施工进度、质量和技术，同时反浪费、反消极现象。

范明政要求继续完善该工程相关手续和验收工作，继续关照为该项目献地的民众生活质量，及时表彰为该项目作出重要贡献的集体和个人。

至于今后的任务，范明政表示，在最近发表的演讲和文章中，越共中央总书记苏林已提及发展新纪元——越南民族奋发图强的纪元，力争到2030年成为现代工业、中等偏高收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。为实现这些目标，越南要实现2025年增速突破8%、2026-2030年阶段实现两位数增长的目标。因此，电力行业必须有扭转局面、改变现状、避免电力短缺的项目和工程。

因此，范明政要求电力行业发挥自力自强精神、灵活创新的本领，发挥整个行业和政治体系的力量；确保电源、用电负荷、配电、高效用电和合理电价；同其他企业动员人民群众和社会的力量；应用物联网、云计算、人工智能、数据等科学技术，推动电力行业向智慧化方向发展，同时继续反腐败、反消极、反浪费等行为。

范明政希望2025年和后续年电力行业将取得更多成就，为全国经济社会发展事业提供更佳服务，与全国一起进入国家富强的时代。（完）