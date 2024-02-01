越南政府总理范明政：深入学习领会阮富仲总书记的重要署名文章

越南政府总理范明政2月1日主持召开2024年1月政府例行会议，评估2024年1月全国社会经济发展形势、公共投资项目资金到位情况及三大国家目标计划，即新农村建设、少数民族地区和山区经济社会发展、可持续扶贫的实施情况。

范明政总理在会议上要求贯彻落实、广泛宣传、深刻领会越共中央总书记阮富仲的重要署名文章《在党的光辉旗帜下充满自豪感和自信心，坚定不移建设日益富强、文明、具有深厚文化底蕴和英雄的越南》，从而增强民族自豪感、弘扬爱国主义精神，增强本领，巩固自信心，强化责任意识，营造新气魄，催生新动力，完成各项目标任务。

据会议上的报告，2024年1月，全国经济社会各领域呈现出积极复苏态势。宏观经济大局稳步运行，通胀率得到抑制，居民消费价格指数（CPI）增长3.37%，货币市场基本稳定，贷款利率呈下降趋势、出口持续猛增，创汇近642.2亿美元，同比增长37.7%，实现了29.2亿美元的贸易顺差。工业生产指数（IIP）增长18.3%，其中加工制造业增长19.3%。1月份社会消费品和服务零售总额增长8.1%；接待国际游客150万余人次，同比增长73.6%。公共投资资金到位率完成计划的102.58%； 引进外资23.6亿美元，增长40.2%； 实际到位外资14.8亿美元，同比增长9.6%。政治、社会形势稳定，对外工作得以推进，国际组织继续对越南经济展望给予积极的评价。

但是，政府成员也承认，目前宏观经济、通货膨胀、汇率、不良贷款等仍存在安全隐患，企业生产经营活动仍面临困难、房地产市场未见起色等。

范明政总理强调，不能沉睡于胜利的喜悦之中，更不能主观松懈，需再接再厉，加强指导和领导，促进经济社会发展。

范明政总理明确指出所存在的问题、原因和经验教训，并要求各部门和地方认真贯彻落实党、中央政治局和政府的各项指示和决议精神，积极主动，增强责任意识，及时解决企业和民众的困难和问题；做好预警预报工作，创新领导方式，弘扬敢于担当的精神。

与此同时，关心关爱山区、边境地区群众、弱势群体，确保民众过上一个安全、快乐、节约的春节。

范明政总理要求各部门和地方关注稳定宏观经济大局，抑制通胀率，灵活、有效实施货币政策，积极促进各增长动力，吸引投资，促进出口，巩固传统市场，开拓新市场，采取配套措施激活旅游市场等。

促进新增长动力，积极引进社会资本； 吸引大型高科技外商直接投资项目，特别是在加工制造、电子、半导体和氢能行业。争取世界生产供应链转移带来的机遇，加大招商引资力度，发展可再生能源，在越南建设具有区域和国际规模的财政中心。

大力促进公共投资项目资金到位进度，凝心聚力为生产经营活动解决困难，有效利用各种资源，简化行政审批流程，关注发展加工制造业等主要产业，加快大型工程项目施工进度。与此同时大力推进农业生产，保障国家粮食安全，彻底解决渔业面临的IUU黄牌警告问题等。

此外，关注文化、社会问题，切实保障和改善民生，做好抗灾、环保、应对气候变化，巩固国防安全，维护社会治安秩序，加强对外工作，促进反腐败斗争，加快一体化进程，提高民运工作效率，巩固民族大团结力量等。（完）