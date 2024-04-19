越南政府总理范明政：每个民族都保存着珍贵的文化瑰宝

“每个民族的文化不仅是当地个人、个地方的私有财产，而是整个国家、整个民族的共同财富； 越南各民族文化多样性的统一，是国家富强的资源和软实力。 每个民族都保存着珍贵的文化瑰宝。”

越南政府总理范明政4月19日下午在河内值此南方解放和国家统一49周年（1975年4月30日～2024年4月30日）、奠边府大捷70周年（1954年5月7日～2024年5月7日）之际会见由乡贤、村长、工匠和少数民族代表人士组成的代表团等128名代表时时如是强调。

越南政府总理范明政指出，每个民族的文化不仅是当地个人、个地方的私有财产，而是整个国家、整个民族的共同财富； 越南各民族文化多样性的统一，是国家富强的资源和软实力。 每个民族都保存着珍贵的文化瑰宝。

越南政府总理范明政在活动中对乡贤、村长、工匠和少数民族代表人士的重要贡献表示充分肯定。

范明政表示，党和国家已明确肯定文化与经济、政治、社会的地位一样重要。文化建设和人文建设，既是革新事业的目标，也是革新事业的动力。 人是社会的主体，在发展战略中扮演着核心作用。 建设幸福、进步的家庭，有助于使每个社会细胞都健康活跃。

范明政建议文化体育旅游部以及各部委和地方继续增强意识，完善制度，在文化发展中弘扬民主； 注重传统文化教育，将传统文化纳入基础教育必修课；鼓励该领域的研究和创新。

范明政要求调动一切资源，特别是公私合作； 鼓励全民和企业界积极参与文化建设； 充分发挥文化作为国家发展的内生力和重要动力的作用；大力发展文化产业，鼓励和支持传统文化的创新和发展； 积极组织群众文化活动和传统庙会，以增强人们对遗产的认同感和自豪感。

范明政指出，要继续完成越南各民族旅游文化村的建设，使其不愧为54个民族“共同家园”的称号，研究、完善并有效实施鼓励乡贤、村长、工匠、少数民族代表人士等有效实施党和国家有关民族大团结政策的优惠政策；推动文化发展数字化转型，缩小边境地区、海岛地区、少数民族地区等困难地区的数字鸿沟；加强传统文化保护传承的国际合作，有选择地吸收世界各国优秀文化。

范明政希望乡贤、村长、工匠和少数民族代表人士加倍努力，攻坚克难，给子孙后代和社区树立好榜样，在民族文化遗产保护传承中发挥积极作用。

与此同时，继续传播正能量，呼吁各族人民发扬爱国主义精神，弘扬自力更生精神，加强民族大团结，携手共建富有民族特色的越南先进文化；实现国家富强繁荣的梦想。（完）