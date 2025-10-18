越南政府总理范明政：每一项竣工工程都为民众带来喜悦与幸福

10月18日上午，在2025年第四次全国促进公共投资在线会议上作总结发言时，政府总理范明政特别强调了主要负责人的关键作用，指出必须严肃处理能力不足、态度消极、未能完成任务的干部。他表示：“精神不振、责任心缺失、出现违规行为的，要坚决处理；工作拖延、态度冷漠的，要及时调整。”



范明政指出，政府和政府总理已指导修订、补充和调整多项法律、法令及决议的相关规定，以破除障碍、化解困难；加强权力下放与分级管理，精简流程手续，简化档案材料，推动公共投资在审批、分配、拨付和决算等环节全面数字化。



范明政强调，政府高度重视并坚决推进公共投资工作，着力完善体制机制和法律框架，通过修订和出台多项法律法规，破除制度障碍，促进公共投资有效实施。



为确保在行政单位重组与两级地方政府体系建设过程中工作的连续性、实效性和高效性，政府已果断指导并颁布28项关于两级地方政府权限划分与分级管理的法令，为中央部门和地方组织提供了明确的法律依据。



目前，多个国家重点工程项目正在全国范围内同步推进。预计到2025年底，全国将建成高速公路3254公里、沿海公路1711公里。为纪念南方解放与国家统一50周年，全国已集中开工并竣工80个项目，总投资额达445万亿越南盾；同时，为纪念“八月革命”暨“九·二国庆”80周年，另有250个项目已启动实施，总投资规模达1.28百万亿越南盾。



范明政要求各各级部门、机关和地方果断、同步、紧密地落实公共投资资金分配与支付任务及相关措施，力争在2025年实现公共投资到位资金达100%的目标。



他强调，各部长、部门负责人及各省市人民委员会主席必须强化责任担当，切实发挥领导和组织实施作用。范明政表示，“党中央已指明方向，政府已达成共识，国会予以支持，人民热情拥护，祖国寄予厚望——只能前进，不能后退；压力越大，越要奋发努力。”



相关各方要经常检查督促，及时发现并解决每个项目特别是重点项目面临的困难和障碍；要责任到人、落实到位，并将资金拨付进度作为评估年度工作完成情况的重要标准。



各部委、中央机构和地方要严格执行政府各项决议、指示及相关通知要求，加快2025年公共投资资金分配与支付进度，坚决完成政府下达的100%计划目标，杜绝“有钱却花不出去”的现象。



要定期评估各项目资金支付情况，按进度对项目进行分类，制定周、月、季度支付计划，并采取切实可行的解决方案。

各单位要明确领导分工，负责跟踪各项目资金拨付进展，并将其与绩效评估挂钩。相关职能部门要及时调整，将进度缓慢或无支付能力项目的资金转拨至进展良好、资金需求迫切的项目。



范明政要求强化纪律与监管，严肃处理故意拖延、阻碍资金拨付和支付进度的项目业主、管理委员会和承包商；对能力不足、未完成任务的干部要严肃追责。



范明政还要求重点解决建筑材料资源开发中的瓶颈问题，保障供应畅通，特别是对国家重点交通基础设施项目。



范明政要求各政府成员工作组与地方密切协作，推动解决生产经营、进出口、公共投资、基础设施建设及社会住房等领域的困难；协调落实国家重点目标计划及两级地方政府机制。



范明政强调，要高度关注具有“转折性、引领性”的大型项目，特别是与中国互联互通的高速公路、铁路项目，南北高速铁路，宁顺核电站等。他要求各级领导避免出现“上热下冷、会上热会后冷”的现象，必须以高度负责的精神加快公共投资资金拨付进度，一切为了国家发展，一切为了人民福祉。（完）