越南政府总理范明政：槟椥省应充分发挥潜力 促进海洋经济的发展

越南政府总理范明政在考察槟椥省期间，于2月16日同槟椥省主要领导举行了座谈，重点讨论该省2022年经济社会发展情况及2023年主要工作任务，听取槟椥省各主管部门的意见与建议，进而支持该省发挥潜力与优势，实现快速、可持续发展。

2022年，槟椥省完成了25个社会经济发展目标中的15个。地区生产总值（GRDP）增长7.33%，出口额为15.1亿美元，增长了19.69%，财政收入超过 5.6万亿越盾，吸引外商直接投资（FDI）项目63个，国内项目267个。

全省新农村建设取得了积极的成效，海水入侵状况基本得到控制，医疗卫生、教育培训、民生保障等工作落地见效，社会治安秩序，党建工作稳步推进等。

范明政总理在讲话中表示，槟椥省是人杰地灵之地，在连接公路和海上交通方面具有特殊的地位。该省拥有65公里的海岸线，近2万平方公里的专属经济区，海洋经济、物流、风电、水产养殖等产业发展潜力巨大。这是槟椥省进入蓬勃发展阶段的前提条件。

范明政总理指出，今后槟椥省应贯彻落实党、国家、政府的主张政策，大力弘扬自力更生精神，狠抓工作落实，加强分级分权管理，制定发展规划，包括电气化、可再生能源、水产养殖、渔业、交通运输和物流发展规划等。

范明政总理提出了需要认真落实的十大任务措施和三大突破口，包括重点健全机制政策体制，切实做好省内规划，向东部开拓发展空间，有效落实国家经济社会发展目标，促进经济结构调整，关注发展科技产业，推进数字化转型、绿色经济和循环经济。与此同时，发展道路、水路交通基础设施，促进省内省外市场对接，提升省级竞争力，打造槟椥品牌。

范明政总理强调，槟椥省应大力开发旅游潜力尤其是水乡旅游潜力，关注发挥农业优势，如椰子产品、养虾业等。发展OCOP产品，促进新农村建设，有效开发利用湄公河水资源，应对气候变化、自然灾害和海水入侵等问题。

范明政总理建议该省着力实现3大突破口，即促进主要基础设施资源和投资方式的多样化；通过对教育培训的投资尤其是职业培训促进人力资源开发展；推进行政体制改革，优化营商环境，提升网上公共行政服务质量。同时，该省应将工作着力点放在刺激消费，促进投资，加强出口等三大增长点。

与此同时，切实维护国防安全，社会治安秩序，着力推进党风廉政建设，提高党组织和党员的领导能力和战斗力等。

范明政总理相信，槟椥省将充分发挥团结协作精神，解放思想，奋发图强，成为九龙江三角洲乃至全国较为发达的省份。（完）