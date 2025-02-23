越南政府总理范明政：检查工作必须突出成果并指出不足与改进措施

2 月 23 日下午，越共中央政治局委员、政府总理、1908号检查团团长范明政主持会议，公布越共中央政治局和书记处关于 2025 年检查工作的决定。本次检查对象包括胡志明市、平阳省和巴地-头顿省三个省市市委/省委常委会。

范明政总理强调，此次检查内容极其重要。政治体系机构精简改革，以确保高效运作、减少中间环节，同时加强管理，为发展创造空间。此外，各级党代会的成功举办将为越共十四大顺利召开奠定基础。

范明政指出，在国家进入加速发展阶段的背景下，必须推动科技创新、数字化转型，并确保经济连续多年实现两位数增长，近期目标是在 2025 年实现 8% 增长率。在这一过程中，胡志明市、平阳省和巴地-头顿省扮演着关键角色，是全国经济增长的重要引擎。

范明政要求检查组成员发扬批评和自我批评精神，坚持民主原则，严格遵守党章、宪法和法律规定，确保检查工作精准高效落实。检查过程中，既要突出成果，总结经验，也要敢于直面问题，提出切实可行的改进方案，从而为未来发展奠定坚实基础。

范明政还要求胡志明市、平阳省、巴地-头顿省市委\省委常委会积极配合检查工作，客观、真实地提供相关信息，确保检查工作科学、规范、高效进行。

此外，范明政希望各省市委开展自我审查评估工作，为检查组的工作提供依据，以便最终向中央政治局提交全面、客观的报告，并提出切实可行的解决方案。（完）