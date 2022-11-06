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越南政府总理范明政：根据形势变化调整新冠肺炎防控政策

11月6日上午，越南政府总理、国家新冠肺炎疫情防控指导委员会（以下简称指委会）主任范明政主持召开了指委会全国视频会议，在全国63个省市设有分会场。 据卫生部的报告，截至目前，越南累计新冠肺炎确诊病例超过1150万例，治愈病例超过1060万例（占92.2%），死亡病例超过4.3万例（占0.38%）。2022年10月，全国新增病例24283例，环比下降64.8%；新增死亡病例15例，环比下降16例。值得注意的是，国内已发现奥密克戎亚变异病毒BA.4、BA.5、BA.2.74、BA.2.75的社区感染病例。

关于新冠疫苗接种工作，截至2022年11月2日，越南累计疫苗接种量超过2.62亿剂次。2022年10月，全国疫苗接种量达190万剂次，平均每天接种6万剂次。

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越南政府总理、国家新冠肺炎疫情防控指导委员会主任范明政主持召开了指委会全国视频会议。图自越通社


者的一提的是，目前疫情已基本得到控制，全国已恢复到新常态，导致部分群众新冠疫苗接种意识不高，忽视疫苗接种。也有一部分群众由于担心疫苗的副作用、注射后反应、疫苗质量和有效性等原因，仍然不支持和不愿意接种。

政府总理范明政在会议上发表总结讲话时表示，疫情形势依然复杂并难以预测。世界仍处于COVID-19大流行状态，疫苗接种仍是战略解决方案。

范明政强调，继续把人民的生命安全放在首位；有效落实“灵活适应”方针，绝对不能掉以轻心、失去警惕，不要让疫情卷土重来；按照经济社会恢复和发展计划和疫情防控方案，在确保社会保障、社会治安秩序的同时促进生产经营发展。

范明政要求各部门和地方继续密切关注疫情；对政府关于“安全和灵活适应和有效控制疫情”临时规定的第128号决议（128/NQ-CP）和第十五届国会关于疫情防控政策机制的第30号决议等的执行情况进行总结，同时根据形势变化调整新冠肺炎防控政策。各部门和地方继续按照既定方案推进疫苗接种工作，及时满足各地方的疫苗要求等。（完）

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