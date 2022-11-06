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越南政府总理范明政：根据形势变化调整新冠肺炎防控政策
关于新冠疫苗接种工作，截至2022年11月2日，越南累计疫苗接种量超过2.62亿剂次。2022年10月，全国疫苗接种量达190万剂次，平均每天接种6万剂次。
者的一提的是，目前疫情已基本得到控制，全国已恢复到新常态，导致部分群众新冠疫苗接种意识不高，忽视疫苗接种。也有一部分群众由于担心疫苗的副作用、注射后反应、疫苗质量和有效性等原因，仍然不支持和不愿意接种。
政府总理范明政在会议上发表总结讲话时表示，疫情形势依然复杂并难以预测。世界仍处于COVID-19大流行状态，疫苗接种仍是战略解决方案。
范明政强调，继续把人民的生命安全放在首位；有效落实“灵活适应”方针，绝对不能掉以轻心、失去警惕，不要让疫情卷土重来；按照经济社会恢复和发展计划和疫情防控方案，在确保社会保障、社会治安秩序的同时促进生产经营发展。
范明政要求各部门和地方继续密切关注疫情；对政府关于“安全和灵活适应和有效控制疫情”临时规定的第128号决议（128/NQ-CP）和第十五届国会关于疫情防控政策机制的第30号决议等的执行情况进行总结，同时根据形势变化调整新冠肺炎防控政策。各部门和地方继续按照既定方案推进疫苗接种工作，及时满足各地方的疫苗要求等。（完）