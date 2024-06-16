越南政府总理范明政：本着“五推动”精神建设电子法院

6月16日下午，越共中央政治局委员、政府总理、国家数字化转型委员会主席范明政出席人民法院数字化转型成功模式介绍会议。

本次会议由最高人民法院主办，在全国800余家各级人民法院设有分会场。出席会议的有越共中央政治局委员、中央书记处书记、最高人民法院院长阮和平同各部委和有关机构领导。

会议向代表们介绍了人民法院数字化转型框架；人民法院数字化转型工作成果和下一步任务以及成功经验教训。

范明政在会议上发表讲话时强调，越南党和国家始终高度重视并将数字化转型视为国家发展、建设和保护事业的重要政治任务、必然趋势和客观要求。数字化转型是一项长期战略工作，需要定期监测、评估、督促、切实指导、狠抓落实。

范明政强调，“越南确定数字化转型必须实现“全民、全面”，以人为中心、主体、目标、动力和资源。因此，数字化转型已经深入到每一条巷子、每家每户。”

范明政表示，《2022-2025年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务于国家数字化转型方案及2030年愿景》（第06号方案）是国家数字化转型的重点任务，是基于数字技术转变人民和企业的生活方式、工作方式、生产方式和经营方式的基础。

近年来，国家数字化转型工作出现非常积极的变化，取得了许多重要成果。国家数字化转型平台在数字体制、数字基础设施、数字数据、数字服务、数字技能以及确保网络安全和信息安全等六个方面得到巩固和发展。

截至目前，81.7%的越南家庭使用光纤宽带互联网，100%的乡、镇、坊实现光纤互联网连接；82.9%的移动用户使用智能手机。

全国人口数据库已与18个部委、63个地方实现联网共享；简化了与人口管理有关的1084项行政审批事项中的763项。国家公共服务门户网站提供了4500余项在线公共服务。

范明政还明确指出了国家数字化转型特别是人民法院数字化转型还存在的部分困难和挑战，比如服务数字化转型的体制建设和完善工作进展缓慢；减少和简化行政手续还不能满足需求。在线司法服务质量不高；数字基础设施尚未满足发展要求等。

范明政要求法院部门本着“五推动”精神，继续大力推动数字化转型，建设电子法院，。“五推动”包括推动数字化转型和电子法院建设的体制和政策的完善；推动数字基础设施和数字平台发展，为电子法院建设、保障网络安全和信息安全奠定重要前提；推动数字数据创建，确保持续、顺畅、同步地整合、连接、共享，提高法院在数字平台上的行政能力；推动数字化人力资源、数字化技能和专业培训建设，适应电子法院发展要求；推动宣传工作，使人民法院全体干部、公务员、法官一致响应和积极参与数字化转型和电子法院建设进程。

政府总理要求重点完善体制和政策机制，推动人民法院数字化转型，发展电子法院，特别是尽快提交国会审批通过《人民法院组织法（修正案）》和《民事诉讼法》（修正案），为在线诉讼活动创造前提。（完）