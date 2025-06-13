越南政府总理范明政：期待未来有越南人获得诺贝尔奖

据越通社特派记者报道，在对瑞典进行正式访问期间，当地时间6月13日下午，越南政府总理范明政造访了瑞典历史最悠久的大学、北欧及全球范围最好的大学之一——乌普萨拉大学。



乌普萨拉大学已与河内国家大学、外贸大学和河内理工大学建立了合作关系，参与了一些旨在提升越南能力的研究合作项目，并为越南学生提供博士奖学金等。



范明政衷心感谢乌普萨拉大学为越南教育、科学和可持续发展事业所作出的宝贵贡献。他说，学生交换、博士培养和研究项目等合作不仅有助于提升越南教育机构的专业能力，还增进了两国人民之间的友谊与相互了解。



基于两国良好的合作关系，范明政建议乌普萨拉大学与越南一所国立大学结为姊妹院校，进一步加强在培训、研究和学术交流方面的合作，为越南大学生和研究生提供更多奖学金名额，有助于推动两国在此访期间刚刚建立的创新战略伙伴关系落地见效。

范明政希望乌普萨拉大学继续为越南大学生和研究生提供支持和创造便利条件，期待他们成为杰出的科学家，在未来几十年内有望获得诺贝尔奖，为进一步增进两国友好情谊做出贡献。



这是范明政总理对瑞典正式访问的最后一项活动，也是他此次出席在法国举行的第三届联合国海洋大会（UNOC 3）、在法国开展双边活动、对爱沙尼亚共和国和瑞典王国进行正式访问的最后一站。

6月13日下午，越南政府总理范明政夫妇和越南高级代表团离开斯德哥尔摩返回河内，圆满结束此次出访。

拥有500多年悠久历史的乌普萨拉大学是斯堪的纳维亚半岛最古老的高等学府。作为瑞典最负盛名的大学之一，该校在多个权威世界大学排名中稳居全球百强，更是培育出众多诺贝尔奖得主和具有深远影响力的政治家的摇篮。（完）