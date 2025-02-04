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越南政府总理范明政：朝着“边跑边排队”精神推进核电厂建设
2009年，越南国会批准核电建设计划，拟在宁顺建设两座核电厂，总装机4000兆瓦。2016年，越南第十四届国会发布关于暂停该计划的决议。
面对新发展时期的需求，2024年底，越共中央和国会决定重新启动宁顺核电项目。2025年1月10日，政府总理成立了核电厂建设指导委员会，并举行了委员会第一次会议。
一个月后，各部委、行业和宁顺省已开始开展核电厂建设相关工作，包括研究实施项目的特殊机制，向有关部门报告重新与外国伙伴谈判的请求；审查并调整电力规划VIII，将宁顺核电项目纳入该规划；研究修改相关法律；联系国际原子能机构（IAEA），以便按照IAEA标准评估越南核电基础设施。
各部委、行业和地方正在制定各方案，选择技术，制定调研、可行性设计、施工方案和可行性研究报告（FS）审查，谈判并签署总承包合同（EPC）；制定国家级核电技术与安全科研计划；制定国家管理、科研人员培训计划，为核电发展提供科技支持等。
范明政强调，各部委、行业应加快完善与核电相关的法律体系，修改《原子能法》。他指出，时间、智慧和果断决策是取得胜利的关键；根据国内外形势，修改和补充法律，推进行政权力下放工作，明确责任分工，消除特权，减少行政程序；把企业能做好的事交给企业去做。
范明政还强调，要打击形式主义、腐败和贪污，并指示各部委、行业和地方本着“边跑边排队”精神提出特殊政策机制，以最快和最便捷的方式推进项目建设，确保在2025年2月15日前完成报告，由工贸部汇总并呈交政府进行审批；在2025年2月28日前完成电力规划VIII的修订工作。
政府总理要求，力争到2030年12月31日完成宁顺核电厂的建设，并要求按此目标制定进度计划，为各部委、行业和地方分配任务；与合作伙伴开展谈判等。
政府已将宁顺1号和2号核电厂的投资任务交给越南电力集团（EVN）和越南国家石油公司（PVN）负责，强调宁顺核电项目是国家重点工程项目，需要调动各方面的资源，初步使用2025年预算资金，之后将研究为该项目增加资金。
政府总理还要求宁顺省加快土地清理、安置工作，并确保2025年内完成，为项目交付1600公顷净地；同时与各部委、行业、企业配合，将盛山机场打造成军民两用机场，以服务和开发核电厂项目及宁顺省的经济社会发展。
范明政要求各部委、行业和地方具体分工，与国际原子能机构合作解决核电相关问题；审查可行性研究报告；为项目安排预备费；加强信息传播等，并要求指导委员会每月召开一次会议，以审查并推动核电厂建设的实施进程。（完）