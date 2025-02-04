越南政府总理范明政：朝着“边跑边排队”精神推进核电厂建设

2025年2月4日上午，越南政府总理、核电厂建设指导委员会主任范明政在主持召开核电厂建设指导委员会第二次会议时强调，本着“边跑边排队”精神加快宁顺核电厂的建设。

2009年，越南国会批准核电建设计划，拟在宁顺建设两座核电厂，总装机4000兆瓦。2016年，越南第十四届国会发布关于暂停该计划的决议。

面对新发展时期的需求，2024年底，越共中央和国会决定重新启动宁顺核电项目。2025年1月10日，政府总理成立了核电厂建设指导委员会，并举行了委员会第一次会议。

一个月后，各部委、行业和宁顺省已开始开展核电厂建设相关工作，包括研究实施项目的特殊机制，向有关部门报告重新与外国伙伴谈判的请求；审查并调整电力规划VIII，将宁顺核电项目纳入该规划；研究修改相关法律；联系国际原子能机构（IAEA），以便按照IAEA标准评估越南核电基础设施。

各部委、行业和地方正在制定各方案，选择技术，制定调研、可行性设计、施工方案和可行性研究报告（FS）审查，谈判并签署总承包合同（EPC）；制定国家级核电技术与安全科研计划；制定国家管理、科研人员培训计划，为核电发展提供科技支持等。

范明政强调，各部委、行业应加快完善与核电相关的法律体系，修改《原子能法》。他指出，时间、智慧和果断决策是取得胜利的关键；根据国内外形势，修改和补充法律，推进行政权力下放工作，明确责任分工，消除特权，减少行政程序；把企业能做好的事交给企业去做。

范明政还强调，要打击形式主义、腐败和贪污，并指示各部委、行业和地方本着“边跑边排队”精神提出特殊政策机制，以最快和最便捷的方式推进项目建设，确保在2025年2月15日前完成报告，由工贸部汇总并呈交政府进行审批；在2025年2月28日前完成电力规划VIII的修订工作。

政府总理要求，力争到2030年12月31日完成宁顺核电厂的建设，并要求按此目标制定进度计划，为各部委、行业和地方分配任务；与合作伙伴开展谈判等。

政府已将宁顺1号和2号核电厂的投资任务交给越南电力集团（EVN）和越南国家石油公司（PVN）负责，强调宁顺核电项目是国家重点工程项目，需要调动各方面的资源，初步使用2025年预算资金，之后将研究为该项目增加资金。

政府总理还要求宁顺省加快土地清理、安置工作，并确保2025年内完成，为项目交付1600公顷净地；同时与各部委、行业、企业配合，将盛山机场打造成军民两用机场，以服务和开发核电厂项目及宁顺省的经济社会发展。

范明政要求各部委、行业和地方具体分工，与国际原子能机构合作解决核电相关问题；审查可行性研究报告；为项目安排预备费；加强信息传播等，并要求指导委员会每月召开一次会议，以审查并推动核电厂建设的实施进程。（完）