越南政府总理范明政9月30日上午主持召开越南政府2023年9月份例行会议暨政府与各地方视频会议。

会上，与会代表听取2023年9月份和前9月经济社会情况、政府第1号决议的落实情况、经济社会复苏与发展计划展开情况、公共投资资金分配与到位情况、三个国家目标计划落实情况和对实施政府关于落实国会2021-2025年经济社会发展五年计划的行动计划中期评估等报告。

今年9月和前9月，越南政府和政府总理集中指导各部委和地方政府同步实施中央政治局、国会和政府的任务和措施。其中，完善法律体制，优先促进经济增长与宏观经济稳定、控制通过膨胀、保障经济各大平衡相结合，集中化解生产经营困难，为民众和企业提供便利。

因此，社会经济的发展成果下月高于上月，下季度高于上季度。 宏观经济继续稳定，通货膨胀得到控制，经济增长复苏，经济各大平衡得到保障，公共债务、政府债务、国家外债和国家预算超支得到良好控制。

今年第3季度国内生产总值（GDP）同比增长5.33%。9月份居民消费价格指数（CPI）同比增长3.66%，今年前9月同比增长3.16%。今年钱9月，国家预算收入达近202.1亿美元，同比增长7.7%。公共投资到位率达计划51.38%，高于同期水平。

文化、社会、教育和卫生等领域得到注重，社会民生和民众生活得到改善。行政手续改革、组织结构和精简编制得到加强。政治社会稳定，国防安全得到维护。反腐败和反消极现象的工作继续得到加强。国际组织对越南给予积极评价。其中，汇丰银行将越南评价为对外国企业有吸引力的目的地；亚行预测越南将在短时间内复苏等。

范明政总理强调，会议取得的结果致力于大力发挥增长动力，加快工业生产尤其是制造业和加工业的发展；努力以最高水平实现2023年计划目标和任务。

范明政要求坚持实现总体目标，就是确保宏观经济稳定，控制通胀，促进增长，确保各大平衡，保障社会民生和民众生活，坚持维护政治社会稳定和秩序，加大反腐败和反消极现象的工作，巩固国防安全和对外，维护和平幻听，为国家的发展注入动力。

范明政要求各级部委和地方政府把我情况，加强分析预测能力，及时出台符合高效政策和措施。

范明政强调，优先促进增长，积极化解生产经营困难，发展战略基础设施，加强人力资源培训，促进工业化、现代化和城市化，调整经济结构，推动经济迅速可持续发展。

范明政明确指出今年10月份和剩下几个月经济社会发展的8个任务和措施。

其中，主动、灵活、同步、和谐地运用各项政策，大力推进投资、出口和消费，加快公共投资资金到位进度，大力实施经济社会复苏发展计划和3项国家目标计划，集中发展加工制造业、农业、服务和旅游等领域，同时开发新兴领域，如半导体芯片制造、人工智能、数字化转型、清洁能源、绿色增长、循环经济、共享经济等，加大行政改革力度，化解生产经营困难，注重发展文化社会及环境；加强反腐败和反消极现象，促进国防安全、外交和信息传媒等。

范明政相信各级部委、行业和地方将以最高水平完成2023年的目标和任务，为实施2024年计划和越共十三大目标提供便利。（完）